Emery beducht voor één speler van Ajax: 'Hij speelde fantastisch in het heenduel'

Unai Emery, de trainer van Aston Villa, spreekt zich een dag voor de return tegen Ajax in de achtste finale van de Conference League uit over . De 33-jarige middenvelder heeft tijdens de heenwedstrijd in Amsterdam, die eindigde in een 0-0 gelijkspel, grote indruk op de Spanjaard weten te maken.

Hoewel de Engelsen als favoriet voor het tweeluik afreisden naar Nederland, legde Ajax in de eigen Johan Cruijff ArenA een puike partij op de mat, zag ook Emery. "Zij domineerden ons", laat de oud-trainer van onder meer Sevilla, Paris Saint-Germain en Arsenal optekenen in gesprek met Voetbal International. De Amsterdammers lieten wat de trainer betreft zien 'nog steeds' over een goed team te beschikken: "Met name door hun positiespel. In de opbouw wisten ze telkens onze druk te ontwijken."

Het spel van Henderson viel Emery daarbij in het bijzonder op: "Hij is heel intelligent", zegt de Spanjaard. "Hij weet wanneer hij balbezit moet bewaren, of wanneer hij de bal achter de laatste lijn moet leggen. Hij is heel goed in het druk zetten, hij is heel goed in het jumpen. Toen we hen analyseerden en tegen hen speelden, was zijn individuele kwaliteit duidelijk te zien, en zijn tactische intelligentie ook", klinkt het goedkeurend.

Donderdag moet Villa, dat nog altijd niet kan beschikken over middenvelder Jacob Ramsey, de klus op het eigen Villa Park zien af te maken. Emery hoopt dat zijn elftal dan beter voor de dag komt dan in Amsterdam het geval was: "Morgen willen we een andere wedstrijd spelen, maar als ze onze druk weer zo ontwijken, moeten we er opnieuw klaar voor zijn om compact te verdedigen." Dat was vorige week ook het plan, maar dat zal in Birmingham beter uitgevoerd moeten worden, beseft de trainer: "We moeten zelf ook proberen om te domineren met de bal, dat is de uitdaging. We hadden die uitdaging daar ook, en hebben een goed resultaat gehaald, maar we hebben niet goed gespeeld."

