'Barcelona overweegt Ajax-target te verkopen, stevige concurrentie uit vier topcompetities'

FC Barcelona denkt er serieus over na om vermeend Ajax-target komende zomer te verkopen. De Amsterdammers krijgen echter geduchte concurrentie van een oude bekende: de 19-jarige Senegalees zou inmiddels ook op de radar van het Manchester United van voormalig Ajax-trainer Erik ten Hag zijn verschenen. Ook de Duitse koploper Bayer Leverkusen houdt Faye naar verluidt in de gaten.

Een kleine twee weken geleden maakte de Italiaanse transfergoeroe Fabrizio Romano melding van de interesse van Ajax in de talentvolle Barcelona-verdediger. Het Spaanse Sport schrijft zaterdagochtend dat het komende zomer do or die wordt voor Faye, die afgelopen interlandperiode zijn debuut voor de nationale ploeg van Senegal mocht vieren en prompt tot scoren kwam in een met 3-0 gewonnen oefeninterland tegen Gabon. "De speler moet nú de stap naar het eerste elftal zien te maken, zo niet dan zal hij verkocht worden", weet de krant te melden. Faye werd afgelopen zomer voor 1,5 miljoen euro door Barcelona overgenomen van het Kroatische NK Kustosija, maar wacht door de grote concurrentie op zijn positie nog altijd op zijn eerste speelminuten in de hoofdmacht.

Artikel gaat verder onder video

Voor de twee posities in het centrum van de defensie heeft trainer Xavi Hernández immers ruime keus. Zo moet Faye internationals als Roland Araujo, Jules Koundé en Andreas Christensen voor zich dulden. Daarnaast brak Pau Cubarsí de afgelopen tijd stormachtig door en beschikken de Catalanen nog over drie centrale verdedigers die momenteel verhuurd worden: Clément Lenglet (Aston Villa), Eric García (Girona) en Chadi Riad (Real Betis). Vooral laatstgenoemde, die werd verkocht maar voor een vaste transfersom teruggehaald kan worden, maakt dit seizoen indruk en zou komende zomer weleens voor zijn kans in Barcelona kunnen gaan, waardoor de club geneigd zou zijn om Faye te verkopen.

Barcelona zou daarbij inzetten op een definitieve transfer, maar wel een terugkoopoptie willen afdwingen in de onderhandelingen met Faye's nieuwe werkgever. Naast Ajax zouden er legio clubs op het vinken touw zitten, schrijft Sport: "Girona heeft navraag gedaan en in Frankrijk zijn RC Lens en OGC Nice bereid meer dan tien miljoen euro te betalen", weet de krant. "Er is ook een Duitse club die stevig wil bieden (Football España schrijft dat het om Bayer Leverkusen gaat, red.) en in Engeland wordt gesproken over interesse van Manchester United", besluit de krant het rijtje geïnteresseerde clubs.

