De Ligt legt 'm heerlijk op de pantoffel: Bayern München hard op weg naar kwartfinale Champions League

Bayern München is hard op weg om zich dinsdagavond te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League. Het elftal van trainer Thomas Tuchel moet in de thuiswedstrijd tegen Lazio een 0-1 achterstand wegwerken en is daar in de eerste helft al in geslaagd. De Duitse topclub gaat mede dankzij een assist van op de 2-0 van Thomas Müller met een comfortabele voorsprong de rust in. De Nederlander leek het doelpunt in eerste instantie zelf te maken, maar Müller stond op de juiste plek om binnen te koppen.

De Ligt maakte in de zomer van 2022 voor veel geld de overstap van Juventus naar Bayern München en had in zijn eerste seizoen nog een belangrijk aandeel in het behaalde kampioenschap, maar is deze jaargang zeker niet onomstreden in de ploeg van Tuchel. De voormalig Ajacied begon drie weken geleden in het eerste duel met Lazio nog de bank. Dinsdagavond verscheen hij wél aan de aftrap. Met De Ligt in het veld zocht Bayern München vanaf de eerste minuut de aanval, maar echt grote kansen leverde dat lang niet op. Lazio kreeg in de eerste helft zelfs de grootste. Na een door De Ligt van richting veranderde bal kreeg Ciro Immobile dé kans om de bezoekers op voorsprong te koppen, maar zijn inzet ging naast.

Artikel gaat verder onder video

Die misser kwam de Italianen duur te staan. Niet lang daarna opende Harry Kane met enige mazzel de score, waarna Müller vlak voor rust de 2-0 binnenkopte. Dat deed de Duitse routinier op aangeven van De Ligt. De Nederlander gaf een afgeslagen bal uit een hoekschop goed voor en uiteraard stond Müller op de juiste plek om toe te slaan. Bayern München heeft daardoor virtueel een ticket voor de laatste acht van de Champions League in handen.

Kan Lazio nog wat terugdoen in de tweede helft? Je volgt de ontwikkelingen in München hier!