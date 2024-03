Belgische bond maakt straf voor salonremise tussen Westerlo en KRC Genk bekend

Alle spelers van Westerlo en KRC Genk die betrokken zijn bij de salonremise van zondag 17 maart moeten een boete betalen, zo heeft het Belgische bondsparket besloten. Ploegen van beide elftallen lieten in de slotfase van het onderlinge duel de bal rond gaan, zonder de instelling om nog een doelpunt te scoren.

Dit leverde niet alleen een opmerkelijk beeld op, maar ook een fikse rel in het Belgische voetbal. Een gelijkspel was voor Genk voldoende voor plaatsing voor de kamioenspoule, terwijl Westerlo de play-offs tegen degradatie daarmee zou ontlopen. Bij een tussenstand van 1-1 in de slotfase besloten beide ploegen om de wedstrijd op spuuglelijke wijze uit te spelen.

De Belgische bond vordert een boete aan alle 21 spelers die op dat moment op het speelveld stonden, plus de twee hoofdtrainers. De ploegen riskeren een totale boete van zo’n vijftigduizend euro. “Dit is een vorm van flagrant spelbedrog, waarbij toeschouwers en andere ploegen simpelweg belazerd werden. Dit komt het imago van de Belgische voetbalbond en de Pro League niet ten goede”, viel er te lezen in een verklaring van de bond. De datum van oproeping moet het Disciplinair Comité nog vastleggen. Mogelijk is dat op dinsdag 2 april.

Voor oefenmeester Rik De Mil is de mogelijke boete nog pijnlijker. Hij was destijds trainer van Westerlo en werd door de Belgische club ontslagen wegens het voorval. De Mil krijgt na zijn ontslag dus waarschijnlijk ook nog een fikse boete op de deurmat.

