Bom barst: Turkse eigenaren zijn woest om salonremise en ontslaan Rik De Mil

KVC Westerlo heeft Rik De Mil ontslagen als hoofdtrainer. Dat besluit is een rechtstreeks gevolg van de salonremise in de wedstrijd tegen KRC Genk van zondag. De beelden van de wedstrijd baarden opzien in België en ver daarbuiten. De Turkse eigenaars van Westerlo waren 'woest' om de gebeurtenissen, aldus Sporza.

Genk maakte zondag in de 86e minuut de 1-1 en vond het daarna wel mooi geweest. De ploeg had aan een gelijkspel genoeg om in de hoogste play-offs terecht te komen en besloot achterin de bal rond te spelen. Westerlo voetbalde nergens meer voor en besloot geen enkele aanstalten te maken om de bal af te pakken. “Dit zijn natuurlijk vreemde toestanden, de spelers spreken met elkaar en dan gebeurt dit,” vertelde De Mil na afloop.

In een statement meldt Westerlo dat De Rik is ontslagen. "Ondanks dat de club een langdurige samenwerking overwoog, vonden we het noodzakelijk om deze beslissing te nemen. De club betreurt tot deze maatregel te moeten overgaan, maar kan niet aanvaarden dat haar waarden en normen in twijfel zouden worden getrokken. We bedanken Rik voor de geleverde prestatie en het behoud en wensen hem alle succes toe in de toekomst.”

De salonremise zou nog meer gevolgen kunnen hebben. De Belgische bond heeft de kwestie in behandeling. Mocht er een straf komen voor de club uit de provincie Antwerpen, dan zou dit een geldboete kunnen zijn, maar ook puntenaftrek. Dat zou niet goed zijn voor Westerlo, want de club eindigde op slechts één punt boven de degradatiepoule. Lees hier hoe de play-offs tot stand komen bij onze zuiderburen.