Bizarre taferelen in België maken supporters woedend: 'Wat een schande!'

Veel opschudding in de voetballerij na het zien van de beelden bij KVC Westerlo en KRC Genk. KAA Gent won op zondagmiddag met 5-0 van Sporting Charleroi, maar dat was niet genoeg om in de hoogste play-off-poule te komen. Genk stond zevende door de overwinning van Gent, en moest een gelijkspel halen in de uitwedstrijd bij Westerlo.

De beelden uit België zijn veelzeggend. Het is de 95e minuut in de wedstrijd tussen Westerlo en Genk, en de stand is 1-1. Precies het resultaat dat Genk minimaal nodig had om zesde te eindigen in de competitie. De teams vonden het wel welletjes, en besloten in de verdediging de bal rond te spelen, gesprekjes met de scheidsrechters te voeren, maar vooral geen enkele aanstalten te maken.

“Wat een grap. Niet moeilijk dat niemand onze competitie nog serieus neemt, lol”, schrijft iemand op X, voorheen Twitter. “De twee meest trieste ploegend tegen elkaar! Eerste klasse onwaardig! Wat een schande”, schrijft een andere kijker op het medium. Bekijk hier de video, en de reacties daaronder.