Bizarre gebeurtenis in België krijgt nog een juridisch staartje: Westerlo moet nog vrezen voor degradatie

De salonremise tussen KVC Westerlo en KRC Genk kan de thuisploeg nog weleens duur komen te staan als het aan de Koninklijke Belgische Voetbalbond ligt. De Belgische voetbalclub ligt onder vuur en moet mogelijk zelfs vrezen voor degradatie naar het tweede niveau.

Er speelde zich zondagavond een opmerkelijk voorval af in de Belgische Pro League. Genk scoorde in de 86e minuut de 1-1 en vond het wel mooi geweest. De ploeg had aan een gelijkspel genoeg en besloot achterin de bal rond te spelen. Westerlo voetbalde nergens meer voor en besloot geen enkele aanstalten te maken om de bal af te pakken. “Dit zijn natuurlijk vreemde toestanden, de spelers spreken met elkaar en dan gebeurt dit,” vertelt Westerlo-coach Rik de Mil na afloop.

De bond is bevoegd om actie te ondernemen, en de kans is groot dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren, zo schrijft Het Nieuwsblad. We kunnen het niet onbesproken laten, want er zijn verschillende artikels in het bondsreglement waar dit soort situaties onder vallen”, zegt bondsprocureur Ebe Verhaegen. De bond heeft zeven dagen om een dossier samen te stellen.

Mocht er een straf komen voor de club uit de provincie Antwerpen, dan zou dit een geldboete kunnen zijn, maar ook puntenaftrek. Dat zou niet goed zijn voor Westerlo, want de club staat slechts één punt boven de degradatiepoule. Lees hier om erachter te komen hoe de play-offs tot stand komen bij onze zuiderburen.