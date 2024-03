Bondscoach Brazilië wil meer bescherming voor racistisch bejegende Vinícius: 'Hij is nog maar een jongen'

De coach van Brazilië, Dorival Júnior, kan niet begrijpen waarom er niet harder worden opgetreden tegen racistisch gedrag jegens . De bondscoach vindt dat de sterspeler van Real Madrid meer in bescherming zou moeten worden genomen.

Vinícius is in Spanje al vaak slachtoffer geweest van racistisch gedrag, Dorival snapt niet waarom dit gebeurt. “Helaas gebeurt het overal ter wereld", vertelt de bondscoach tegen The Guardian. "Domheid blijft bestaan; de autoriteiten moeten meer en strenger actie ondernemen. Met Vinícius is het al veel te ver gegaan. Spaanse mensen zijn normaal gesproken vriendelijk, respectvol en vredig, zij verdienen het niet om zo in een kwaad daglicht te worden gezet door een kleine groep mensen.”

Artikel gaat verder onder video

De Braziliaanse bondscoach heeft ook harde woorden over voor instanties die actie hiertegen kunnen ondernemen. “De schuldigen moeten gewoon opgezocht kunnen worden. De autoriteiten zijn inefficiënt en ineffectief, net als in Brazilië. Dit mag niet meer geaccepteerd worden in de hedendaagse samenleving. Mensen moeten gewoon worden gerespecteerd, ongeacht achtergrond of karakteristieken.”

Doríval lijkt met name te willen dat de Spaanse autoriteiten steviger ingrijpt. “We moeten alle informatie analyseren en conclusies trekken, maar we moeten vooral klaarstaan om drastische maatregelen te nemen als dit opnieuw gebeurt.” Bovendien vergeet men al snel dat de linksbuiten van Real slechts 23 jaar oud is. “Vinícius is nog een jongen. Hij moet zijn studie nog afmaken en mag niet zo worden behandeld door een minderheid.”

Vinícius speelt met Brazilië mogelijk twee oefenwedstrijden in de komende periode. Eerst reist de Seleçao af naar Londen, om zaterdag een duel tegen Engeland te spelen. Dinsdag staat een oefenwedstrijd in Madrid tegen Spanje op het programma, wat een beladen pot kan worden voor de aanvaller van Real.