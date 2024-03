Ronald Koeman ziet Dumfries én Frimpong samen spelen bij Oranje: 'Bij Leverkusen doet hij dat ook gewoon'

Zowel als is goed in vorm. Dit kan voor bondscoach Ronald Koeman in een lastige situatie brengen in de volgende interlandperiodes. In juni staat het EK in Duitsland op het programma, en Nederland heeft twee rechtsbacks die in het team kunnen. In theorie zou Koeman ook met beide spelers kunnen spelen.

Dumfries en Frimpong zijn beiden goed in vorm bij hun huidige werkgever. Dumfries bij Internazionale en Frimpong bij Bayer Leverkusen. Over de EK-kansen van Frimpong zegt Koeman het volgende. “Hij zou samen met Dumfries kunnen spelen, hangend op rechts voorin. Bij Leverkusen is hij aanvallend gezien gewoon rechtsbuiten”, vertelt de bondscoach.

Eerder in de persconferentie had Koeman het over de beoogde formatie voor de wedstrijden tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland. “Een systeemwijziging? Dat hoeft niet. Je kunt ook met drie man achterin spelen. Mijn voorkeur is drie echte middenvelders”, legt Koeman uit op de persconferentie voorafgaand aan de twee oefenduels.