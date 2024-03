Nederland vergeleken met vijfvoudig wereldkampioen: 'Oranje nu stukken beter'

Het is op dit moment slecht gesteld met het Braziliaanse voetbalteam. Volgens analist en oud-speler Walter Casagrande kan de Seleçao momenteel niet concurreren met Europese toplanden.

Brazilië neemt de komende dagen in twee oefenduels op tegen Engeland en Spanje. In die duels verwacht Casagrande weinig van de wereldkampioen in 1958, 1962, 1970, 1994 en 2002.

Tegen de BBC vertelt de analist: “Het huidige Brazilië kan niet op tegen Europese toplanden, zoals Frankrijk, Spanje, België, Nederland, Kroatië en andere landen.” Ondanks de grote naam van De Goddelijke Kanaries verloor Brazilië in 2023 meer wedstrijden dan het won (vijf om drie). In de WK-kwalificatie poule staat het Zuid-Amerikaanse land slechts zesde met zeven punten.

In de tussentijd dacht Brazilië Carlo Ancelotti als nieuwe coach te hebben gestrikt, maar dat bleek later onjuist te zijn. Daarom is Dorival Júnior de nieuwe bondscoach, die tegen Engeland zijn debuut zal maken. Voor het grote publiek is dat nog een onbekende. Hij heeft al veel clubs onder zijn hoede gehad, waarvan de meeste in de Braziliaanse competitie. Sinds 2002 is Dorival al trainer.