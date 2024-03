Peter Bosz neemt bekritiseerde pupil apart: 'Hij had het moeilijk, dan ge je met hem zitten'

Peter Bosz heeft het volste vertrouwen in buitenspeler , die de laatste tijd redelijk bekritiseerd werd. PSV verloor afgelopen woensdagavond met 2-0 verloren van Borussia Dortmund, en is uitgeschakeld in de Champions League. Op zondagavond wacht FC Twente alweer. Om 20.00 uur wordt er afgetrapt in het Philips stadion.

“Voor een jonge jongen is het sowieso moeilijk om stabiel te zijn, dat is wel waar het uiteindelijk om gaat. Dan is het ook nog een vleugelspits, dan is het ook alweer moeilijker om stabiel te zijn. Ik vind gewoon dat hij het goed doet, en ik zie gewoon dat zijn vorm weer terug begint te komen. Hij heeft na de winterstop een aantal moeilijke weken gehad, waarin hij het heel moeilijk had”, geeft Bosz toe bij ESPN.

“En dan ga je met die jongen zitten, waar is hij nou goed in, en kun je hem meer in zijn kracht brengen”, legt Bosz uit voorafgaand aan het duel met FC Twente. Als de coach wordt gevraagd wanneer hij merkt dat Bakayoko beter wordt, legt Bosz uit: “Op de training. Dan zie je dat hij weer meer mensen opzoekt, op snelheid, en dat hij er weer binnendoor en buitenom langs gaat. Op die manier moet dat toch weer terugkomen.”

PSV is nog altijd ongeslagen in de Eredivisie en staat zeven punten los van Feyenoord, dat eerder op de zondag al won van SC Heerenveen met 2-3. De Eindhovenaren kunnen het gat dus naar tien punten brengen op de ranglijst.