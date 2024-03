Couhaib Driouech heeft vier clubs afgezegd: 'Feyenoord wilde hem verhuren, dan kon ik naar Feyenoord toe'

heeft in het programma Kick 't Met op Ziggo Sport bevestigd dat Feyenoord Leo Sauer wilde verhuren en de aanvaller van Excelsior naar De Kuip wilde halen. Driouech, die volop in belangstelling stond, onthult in het programma dat hij vier clubs heeft afgezegd. De transfer naar PSV ging niet door omdat Excelsior er niet uitkwam met de Brabanders.

In het programma Kick 't Met van Ziggo Sport krijgt de aanvaller van Excelsior de vraag hoe serieus de belangstelling van Feyenoord was, of dat de Rotterdammers zich vooral bij Driouech hadden gemeld wegens de interesse van PSV: "Nee, Feyenoord was serieus een optie. Ook omdat Dilrosun wegging en Feyenoord wilde Sauer graag verhuren aan Excelsior, dan kon ik naar Feyenoord", legt Driouech uit, die bevestigt dat Feyenoord met Sauer een eventuele vervanger van Driouech had klaarstaan voor Excelsior.

Uiteindelijk was PSV het meest in de buurt van de komst van Driouech, maar kwamen de Eindhovenaren niet tot een akkoord met Excelsior. Er waren echter meer opties voor de vleugelspeler van de Kralingers, zo onthult Driouech in het programma: FC Lorient, Swansea City, Como en Lecce, die ook geïnteresseerd waren. Dat zijn niet de clubs waarvan ik dacht dat dit de juiste stap was om mijn ontwikkeling voort te zetten, dus dat hadden wij achter ons gelaten.

Driouech zelf is na het mislopen van zijn transfer naar PSV niet blijven hangen in de negativiteit, maar gaat met Excelsior vol voor handhaving in de Eredivisie. "Aankomende zomer gaat het misschien ook wel gebeuren, misschien geen PSV, maar ik hoop wel dat er andere clubs zijn."