Cristiano Ronaldo woedend: Portugees scheldt vierde official uit en komt met opvallend gebaar

was zijn frustratie dinsdagavond niet de baas. De Portugese ster ging met zijn land ten onder in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Slovenië (2-0) en richtte zich na afloop tot de vierde official van dienst.

De 39-jarige aanvaller deed negentig minuten mee en verliet uiteindelijk met een woede-uitbarsting het veld. Zijn elftal was immers in de 72e minuut op achterstand gekomen door een doelpunt van Adam Gnezda Cerin. Vlak voor de openingstreffer claimde Ronaldo een strafschop, toen hij in de rug werd gelopen in de zestien.

Voor Portugal werd het ná dit moment nog pijnlijker, toen Timi Elsnik de tweede Sloveense treffer maakte. Een gefrustreerde Ronaldo hield zijn emoties na afloop niet meer in bedwang en verliet in woede het veld. In zijn aftocht gebaarde hij met twee opgestoken vingers naar de vierde man. Naar verluidt zou Ronaldo de official daarnaast hebben uitgescholden.

Volgens de aanvaller van Al-Nassr werden hem twee penalty’s ontnomen. Op fanbeelden is vervolgens te zien dat Ronaldo het stadion in sneltreinvaart verlaat.

