Derksen niet verbaasd over shirtrel in Duitsland: ‘Heb je ooit trouwe Duitsers gezien?’

Adidas is binnenkort niet meer de kledingsponsor van het Duitse voetbalelftal, iets wat Johan Derksen wel kan begrijpen. Nike bood naar verluidt flink meer geld om de tenues van Die Mannschaft te mogen gaan produceren. Vanaf 2027 zal het logo van Nike te zien zijn op de Duitse voetbalshirts.

Derksen laat tijdens Vandaag Inside weten de sponsortransfer te begrijpen. “De keuze van Duitsland begrijp ik wel, 100 miljoen of 50 miljoen, dat is een zakelijke afweging.” Adidas was zeventig jaar de kledingsponsor van het Duitse elftal, binnenkort neemt Nike die honneurs waar. “Jawel, maar ze moeten wel met de tijd meegaan, hè. Andere landen krijgen ook andere bedragen. Adidas dacht: die Duitsers blijven ons wel trouw. Maar heb je wel eens trouwe Duitsers gezien?”

Nike kwam overigens ook zelf deze week negatief in het nieuws: op het EK-shirt van het Engels elftal pronkt nu een vlag met andere kleuren dan het oorspronkelijke rood. Het St. Georgekruis is volgens de kledingsponsor 'op een speelse manier vernieuwd', iets waar Derksen niet over te spreken is. “Je kunt niet aan een logo komen. Een commerciële instantie is geen eigenaar van het logo, dat is heiligschennis. Bij Ajax is dat ook wel eens gebeurd, toen waren de supporters echt van de kaart. Belachelijk.”

De heren aan tafel zijn het erover eens dat een sponsor zo’n keuze niet mag maken. “Een bond moet hier gewoon bij betrokken blijven”, oordeelt René van der Gijp. Derksen is hier duidelijk mee eens. “Dit kun je niet goedkeuren. De bond moet zeggen: ‘toe maar, dit gaat eraf, gewoon de vlag erop.’”