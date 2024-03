Duitsland verrast met nieuwe kledingsponsor: Adidas maakt na meer dan zeven decennia plaats

Duitsland verruilt kledingsponsor Adidas na zeven decennia voor de grote concurrent Nike. Het Duitse merk levert nog wel de tricots voor zowel het aanstaande EK als voor het WK van 2026, maar vanaf 2027 zullen de kenmerkende drie strepen worden verruild voor de swoosh van het Amerikaanse merk.

In 2016 werd de langlopende samenwerking tussen de Duitse voetbalbond (DFB) en Adidas voor het laatst verlengd. Het achtjarige contract dat destijds werd getekend loopt dus eind 2026 af, waardoor Nike kans heeft gezien de nieuwe kledingsponsor te worden. "Nike heeft economisch verreweg het beste aanbod gedaan", wordt bondsvoorzitter Holger Blask geciteerd door The Athletic. Het Duitse Handelsblatt noemt concrete bedragen: de deal met Nike zou jaarlijks meer dan 100 miljoen euro in het laatje brengen, terwijl Adidas de helft van dat bedrag betaalt. Daarnaast is de DFB ook overtuigd geraakt door de marketingstrategie van de Amerikanen, waarin ook aandacht voor amateur- en vrouwenvoetbal een rol moet gaan spelen.

Het eerste eindtoernooi waarop een Duits team zal aantreden in Nike-shirts zal vermoedelijk het WK voor vrouwen in 2027 zijn. De mannen zullen - mits zij zich kwalificeren - op het EK van 2028 de Amerikaanse kleding voor het eerst op een eindronde dragen. Tot die tijd zal Adidas Die Mannschaft nog 'gewoon' van kleding voorzien: "Tot december 2026 zullen we alles doen om succesvol te zijn met onze huidige partner, waaraan het Duitse voetbal na meer dan zeven decennia heel veel verschuldig is", wordt DFB-president Bernd Neuendorf geciteerd.

In de jaren dat Adidas de kleding leverde, wist Duitsland zes eindtoernooien winnend af te sluiten. In 1974, 1990 en 2014 kroonden onze buren zich tot Wereldkampioen, terwijl de Europese titel werd veroverd in 1972, 1980 en 1996 .