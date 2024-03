Driessen stellig: 'Ajax gaat hem zéker niet aanstellen als nieuwe trainer'

Valentijn Driessen is er stellig van overtuigd dat Pepijn Lijnders 'zeker' niet door Ajax zal worden aangesteld als hoofdtrainer voor volgend seizoen. De naam van de huidige assistent van Jürgen Klopp bij de Engelse grootmacht Liverpool zingt al enige tijd rond in het geruchtencircuit, maar de chef voetbal van De Telegraaf denkt niet dat de 41-jarige Nederlander tot de kandidaten behoort om John van 't Schip komende zomer op te gaan volgen.

Dat zegt Driessen in een vrijdag verschenen video-item op de website van zijn krant. Presentator Pim Sedee stelt dat Lijnders door de nieuwe algemeen directeur Alex Kroes weleens naar voren geschoven zou kunnen worden, maar Driessen haalt die verwachting direct onderuit: "Die gaat hij niet aanstellen, en zeker niet als hoofdtrainer. Dat kan niet, die is bij NEC al gigantisch door het ijs gezakt."

Het zou wel kunnen dat Lijnders, die in navolging van Klopp heeft aangekondigd te vertrekken bij Liverpool, in een andere rol bij Ajax terecht gaat komen, zo denkt Driessen: "Het is misschien een hele goede assistent, en hij past misschien wel heel goed bíj de nieuwe hoofdtrainer", aldus de journalist. Sedee oppert vervolgens de naam van voormalig Ajax-trainer Frank de Boer, maar Driessen ziet een andere topkandidaat.

"Ik heb het gevoel dat ze zitten te wachten op Erik ten Hag. Je weet het toch nooit, maar als hij misschien een hele goede aanbieding krijgt... Dat is wel een type -opbouwtrainer", stelt Driessen. Ten Hag was tot de zomer van 2022 uiterst succesvol als trainer van de Amsterdammers en maakt momenteel een vooralsnog niet bijster succesvol tweede seizoen door bij Manchester United. Bovendien liggen er korte lijntjes tussen Kroes en Ten Hag, stipt Driessen aan: "Kroes heeft het managementbureau (SEG, red.) opgericht waar Ten Hag al jarenlang bij is aangesloten. Dus ik kan me voorstellen dat Ajax daar eventueel op wil wachten."

Jansen, De Boer en Schreuder

Ajax zou echter mis kunnen grijpen bij Ten Hag, die nog tot de zomer van 2025 vastligt in Manchester. "Het is wel heel moeilijk om een hele goede Nederlandse trainer te vinden", beseft Driessen dan ook, die vervolgens twee andere namen noemt. "Pascal Jansen is natuurlijk een paar keer in de ArenA geweest, die is vrij. Dus die hadden ze al lang kunnen strikken, als ze dat hadden gewild. En voor Frank de Boer geldt eigenlijk hetzelfde." Sedee oppert vervolgens de naam van Dick Schreuder, maar daartegen ziet Driessen één groot bezwaar: "Danny Blind is commissaris bij Ajax. Daley Blind is door de broer van Dick Schreuder, Alfred, in feite weggejaagd bij Ajax, dus dat neem ik niet aan. En: waarom zou Dick het moeten worden, wat heeft die dan bewezen?"

