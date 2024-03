‘Engelse club heeft Gernot Trauner (31) in beeld, ook interesse vanuit MLS’

Feyenoord-aanvoerder (31) staat op het lijstje van een club uit Londen, zo meldt 1908.nl woensdagavond in een uitgebreid artikel over de stand van zaken rondom de selectie van Feyenoord in seizoen 2024/25. Trauner, die momenteel is uitgeschakeld wegens een blessure, zou opties hebben om De Kuip te verlaten.

De Oostenrijkse verdediger ‘zit absoluut op zijn plek in Rotterdam, maar heeft opties in het buitenland’, zo weet het doorgaans goed ingevoerde Feyenoord-medium. “Een club uit Londen ziet het zitten in zijn komst, maar is nog niet concreet. Ook worden er lijntjes vanuit de Major League Soccer geworpen richting zijn entourage”, schrijft 1908.nl.

Om welke ploeg uit Londen het gaat, meldt het medium niet. Er zijn momenteel zeven Londense ploegen actief in de Premier League: Arsenal, Brentford FC, Chelsea, Crystal Palace, Tottenham Hotspur, Fulham en West Ham United.

Het gemis van Trauner wordt op dit moment opgevangen door Thomas Beelen. De verdediger, die in de zomer overkwam van PEC Zwolle, houdt zich uitstekend staande in de Rotterdamse defensie en zou, als het aan analisten Mario Been en Kenneth Perez ligt, zomaar eens de voorkeur kunnen gaan krijgen boven aanvoerder Trauner.