'Mogelijk zijn dit de laatste stuiptrekkingen van Ten Hag als coach van Manchester United'

De Engelse media zijn niet te spreken over het door Manchester United vertoonde spel op zaterdagavond, uit bij Brentford (1-1). The Bees waren duidelijk de sterkere ploeg; dat het team van Erik ten Hag een punt aan deze wedstrijd overhield was bijna een wonder te noemen.

Manchester United leek de weg omhoog te hebben gevonden, mede door het recentelijk uitschakelen van Liverpool in de FA Cup. Die wedstrijd eindigde na verlenging in 4-3 voor de ploeg van Ten Hag. De BBC geeft aan dat dat een belangrijk resultaat voor de Nederlandse coach had moeten zijn. “In een seizoen waarin de top drie van de Premier League duidelijk sterker is dan Manchester United en The Red Devils laatste werden in hun Champions League-groep, hoopten Ten Hag en de fans van de club dat het resultaat tegen Liverpool voor de ommekeer zou zorgen. Maar Brentford was veelal de betere ploeg en loste 31 schoten."

The Telegraph noemde het spel van United 'rampzalig' en 'smakeloos'. "In de blessuretijd van de wedstrijd ontstond pas het eerste offensief van de uitploeg dat echt een aanval kon worden genoemd. We zagen een middelmatigheid die verbijsterend was." Ook in deze krant werd de nadruk gelegd op de aanvalsdruk van Brentford. “85 balcontacten in de zestienmeter van United, twee te weinig voor een Premier League-record."

The Guardian ziet vooral afwisselende resultaten bij de huidige nummer zes van de Premier League. "Manchester United was troosteloos. Het probleem voor de ploeg van Ten Hag is dat ze af en toe aardig spelen, maar nooit voor een langere periode consistent kunnen blijven. Mogelijk zorgt dit voor de ommekeer of zijn dit de laatste stuiptrekkingen van Ten Hag als coach van United."

