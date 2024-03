Luijckx lyrisch over groot Eredivisie-talent: 'Ik heb hem liever in mijn team dan Sosa'

Yoann Cathline maakte namens Almere City een prachtige goal in de wedstrijd tegen FC Utrecht. De Franse voetballer staat onder contract bij FC Lorient maar Kees Luijckx ziet hem als perfecte versterking voor onder andere PSV. Ook zou Luijckx hem eerder in de basis zetten bij Ajax dan Borna Sosa.

In het programma Eretribune van ESPN legt Luijckx de kwaliteiten van Cathline uit. “Hij is gewoon heel gevaarlijk in de één tegen één. Hij kan versnellen, hij houdt de controle over zijn actie. Ze moeten hem echt vaker gaan zoeken, want dan is hij gevaarlijk. Ik vind het echt een interessante speler”, aldus de oud-speler van onder andere NAC Breda en Roda JC.

Luijckx legt de link met een eerdere transfer, die in de winterstop uiteindelijk toch afketste. “Kijk, Drieouch kon naar PSV en kon naar Feyenoord, daar was veel interesse voor. Hij is niet veel minder of minimaal gelijk. Hij is van Lorient, maar kan PSV hem niet van Lorient kopen? Ik denk dat hij die potentie heeft”, zegt de analist.

Cathline zou een versterking zijn voor Ajax. Althans, zo stelt Luijckx. “Hij speelt pas vast sinds de winterstop. Kijk naar de statistieken die ik net aangaf, kijk naar zijn acties, hij kan gewoon heel goed voetballen. Je kunt hem niet vergelijken met Sosa, maar ik zou hem wel liever in mijn team hebben dan Sosa”, besluit de analist.