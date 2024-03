Europa League-finalist van 2017 sluit terugkeer bij Ajax niet uit: 'Zoveel mooie momenten beleefd'

heeft een verleden bij zowel Ajax als Aston Villa en volgt het Conference League-tweeluik tussen beide clubs dan ook met bovengemiddelde interesse. De 28-jarige aanvaller van Villarreal zegt niet te kunnen kiezen tussen beide clubs. Hij heeft warme gevoelens bij beide oud-werkgevers en sluit een terugkeer bij Ajax niet uit.

“Ik kan niet kiezen tussen Ajax en Aston Villa. Het zijn beide clubs die ik een warm hart toedraag en waar ik nog veel vrienden heb”, legt Traoré uit op de website van Ajax. Hij weet dat de Amsterdammers een zware kluif zullen hebben aan de nummer vier van de Premier League. “Ze hebben veel topspelers en beschikken over veel vertrouwen. Ze zijn goed georganiseerd en hebben veel individuele kwaliteit”, analyseert Traoré. “Maar Ajax is een grote club. Het draait nu niet in de competitie, maar soms kun je dan in Europa boven jezelf uitstijgen. Het wordt een fantastische wedstrijd.”

Traoré had zelf in 2017 nog een basisplaats in de Europa League-finale tegen Manchester United, maar het huidige Ajax is ver verwijderd van dat niveau. “Eigenlijk is het moeilijk geworden na het vertrek van Erik ten Hag”, stelt de Burkinese buitenspeler. “Met mindere tijden in het voetbal heb je nu eenmaal te maken. Soms duurt het een maand, soms een half jaar en soms ook nog langer. Ajax is een grote club en ik weet zeker dat ze sterk terugkomen en weer gaan strijden voor de titel.”

Verder krijgt Traoré de vraag of hij zichzelf ooit ziet terugkeren bij Ajax. In de winter verbond hij zich op transfervrije basis aan Villarreal, maar zijn contract loopt slechts tot het einde van het seizoen. “We hebben zoveel mooie momenten gehad met de fans, maar ook met de mensen in Amsterdam. Toen ik wegging heb ik gezegd dat ik ooit nog een keer terug wilde keren bij Ajax. We gaan zien hoe het gaat lopen, je weet het nooit in het voetbal.” Traoré werd in het seizoen 2016/17 gehuurd van Chelsea en was in dienst van Ajax goed voor 38 officiële wedstrijden, waarin hij 13 keer scoorde.