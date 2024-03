Prachtige woorden voor 'Speler van de Week' bij PSV: 'Zoveel sterker en stabieler geworden'

AZ is met vier spelers hofleverancier van het elftal van de week van De Telegraaf, dat is samengesteld door Martijn Meerdink, maar toch heeft de meeste indruk gemaakt op de ex-international van Oranje. Meerdink legt uit hoe de linksback van PSV afgelopen jaren is verbeterd, zowel aanvallend als verdedigend.

“Sergiño Dest van PSV is mijn speler van de week. Hij maakte natuurlijk een schitterende winnende goal op bezoek bij Go Ahead Eagles. Hij heeft zoveel techniek aan de bal en is de laatste jaren verdedigend sterker en stabieler geworden in de zones waar hij echt moet verdedigen. Aanvallend hoef je hem niet zoveel te vertellen. En dan kan hij ook nog een goal maken en met rechts én links een voorzet geven”, legt Meerdink uit.

De oud-voetballer van onder andere AZ heeft ook vier spelers van de club uit Alkmaar aan zijn Elftal van de Week toegevoegd. Wouter Goes, Yukinari Sugawara, Sven Mijnans en Vangelis Pavlidis hebben allemaal een plekje verdiend. Meerdink ziet nog voldoende ‘rek’ in Mijnans. De 47-jarige voormalig voetballer maakt grote complimenten aan Mijnans na zijn optreden tegen Excelsior Rotterdam.

“Sven Mijnans van AZ speelt als een soort vrije rechtsbuiten, een beetje zoals Vlap op links bij FC Twente. Er zit nog rek in die jongen, maar je merkt het nu als hij niet meedoet. Doordat hij zo veel het middenveld in komt, is het moeilijk om door te dekken voor een tegenstander. Bij zijn eerste goal, een heerlijk afstandsschot, kwam hij ook weer op die manier vrij. Een loper met techniek en een goede trap”, besluit Meerdink.