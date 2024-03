FC Barcelona komt met duidelijkheid over De Jong: Nederlander loopt op krukken

De ernst van de blessure van lijkt mee te vallen. De middenvelder moest zich zondagavond tijdens het duel tussen Athletic Club en FC Barcelona al vroeg in de eerste helft noodgedwongen laten vervangen. Het zag er op het eerste gezicht zorgwekkend uit, maar volgens FC Barcelona heeft de Nederlander een verstuikte rechterenkel en is er in elk geval geen sprake van een scheuring. Hij loopt wel op krukken.

De alarmbellen zullen zondagavond zijn afgegaan in het huis van Ronald Koeman. De bondscoach van het Nederlands elftal maakte vrijdagmiddag zijn voorselectie bekend voor de oefeninterlands tegen Schotland en Duitsland eind deze maand. De Jong maakt uiteraard onderdeel uit van die selectie, maar de grote vraag is of hij zich over een paar weken daadwerkelijk kan gaan melden in Zeist. De oud-speler van Ajax raakte zondagavond geblesseerd aan zijn enkel. Hij probeerde in eerste instantie nog zelf van het veld te lopen, maar realiseerde zich al snel dat dat niet ging en moest vervolgens in een karretje naar de zijkant worden gebracht.

Artikel gaat verder onder video

De vrees bestond dat hij misschien wel zijn enkel had gescheurd, maar dat blijkt niet het geval. FC Barcelona komt maandagmiddag met een medische update en stelt dat De Jong een verstuiking in zijn rechterenkel heeft opgelopen. Hoelang de middenvelder niet inzetbaar is, wordt niet duidelijk. Volgens FC Barcelona 'bepaalt het herstel zijn beschikbaarheid'. De club zag zondagavond overigens niet alleen De Jong, maar ook Pedri uitvallen. De Spanjaard heeft een hamstringblessure opgelopen en zal normaal gesproken weken niet in actie kunnen komen.

Voor De Jong is het zijn tweede enkelblessure in het huidige seizoen. De Nederlander liep de eerste halverwege de eerste seizoenshelft op. Een verstuikte enkel hield hem destijds een kleine twee maanden aan de kant. Hij miste naast zeven competitieduels ook drie groepswedstrijden in de Champions League. Mocht de ernst van zijn nieuwe blessure vergelijkbaar zijn met de vorige, dan komt deelname een het Europees Kampioenschap in Duitsland in elk geval niet in gevaar. FC Barcelona speelt in mei nog minstens vijf wedstrijden.