FC Twente zet imposante reeks voort en kan Feyenoord ruiken op ranglijst

Met een 2-1 overwinning op Sparta Rotterdam blijft FC Twente voor de negende wedstrijd op rij ongeslagen. Daan Rots bracht de Tukkers met een kopbal uit het niets op voorsprong, waarna Myron Boadu in een weinig spectaculaire wedstrijd een kwartier voor tijd in het slot leek te gooien. Een treffer van Pelle Clement bracht de spanning in de slotfase toch nog terug. FC Twente staat stevig derde in de Eredivisie heeft nu nog maar drie punten minder dan Feyenoord, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft.

FC Twente is na de overwinning op Vitesse (1-2) alweer acht wedstrijden ongeslagen en staat daarmee op een knappe derde plaats. De prestaties van de Enschedeërs worden ook door andere Eredivisieclubs opgemerkt: deze week werd bekend dat linksback Gijs Smal na dit seizoen transfervrij naar Feyenoord vertrekt. Hij stond desondanks gewoon in de basis tegen het kwakkelende Sparta, dat Joshua Kitolano voor het eerst sinds zijn komst in 2022 moest missen in een Eredivisie-duel.

De Noorse middenvelder zag dat zijn ploeg enthousiast begon aan de wedstrijd en de tegenstander door goed druk te zetten meerdere malen de bal afsnoepte, maar hoe vervolgens FC Twente een sterkere fase kende. Smal werd in eerste instantie nog enkele malen uitgefloten door de thuissupporters, maar na een paar succesvolle acties verstomde het gemor. Door gebrekkige passing in de afrondende fase leverde het spel van de Tukkers echter geen kansen op. Aan de andere kant had Sparta hetzelfde problemen: goede rushes van Saïd Bakari kregen geen vervolg.

Beide ploegen kenden zo hun goede fases, maar het waren de bezoekers die de betere indruk maakten. Twente had veel moeite om onder de hoge druk van Sparta uit te komen en moest veelvuldig in de achteruit. De eerste serieuze kans was echter wel voor de ploeg van Joseph Oosting en leverde gelijk een doelpunt op. Michel Vlap krulde de bal goed richting de tweede paal, waar Rots de bal in de verre hoek kopte. Even later had de 26-jarige middenvelder met een subtiele poort opnieuw een assist op zijn schoen, maar Smal kon de bal niet binnenschieten.

Vlap kreeg na een foutieve terugspeelbal van Bakari zelf ook een reuzenkans, maar Nick Olij voorkwam een tweede Twentse treffer met een handige tackle. De Sparta-doelman kon afstandsschoten van Robin Pröpper en Joshua Brenet rustig naast kijken, maar moest tegelijkertijd lijdzaam observeren hoe Twente de teugels stevig in handen had genomen. De thuisploeg kreeg in de slotfase nog twee grote kansen om de marge te vergroten, maar raakte tweemaal het aluminium. Een poging van Michal Sadilek werd tegen de paal getikt, waarna Brenet de bal even later tegen de lat kopte. De meeste Twentse aanvallen strandden echter voortijdig: ook bij de Spartaanse counters was dit het geval.

In de tweede helft bleef dit spelbeeld ondanks groeiende ruimtes gelijk. FC Twente had veel balbezit, maar had veel moeite om uitgespeelde kansen te creëren. Gevaarlijke momenten waren er genoeg, maar een lage schuiver van Vlap was de enige doelpoging van de Tukkers.

Aan de andere kant probeerde Sparta gevaarlijk te worden uit de spaarzame countermogelijkheden, maar de passing liet daarin te wensen over. Zo hobbelde een ondermaatse tweede helft langzaam richting het einde toe.

De Twente-invallers brachten daar echter verandering in. Na een snelle uitbraak gaf Anass Salah-Eddine de bal goed voor, waarna Myron Boadu onder het lichaam van Olij de 2-0 binnenschoot. Even later kreeg de spits een nieuwe kans, maar hij bekroonde een goede aanval via nieuwe invallers Naci Ünüvar en Younes Taha niet. De wedstrijd leek echter gespeeld, totdat Pelle Clement vanaf een meter of twintig plots uithaalde en de aansluitingstreffer binnenschoot. Vervolgens gingen de bezoekers nog naarstig op zoek naar een gelijkmaker, maar die viel niet meer. Twente blijft zo stevig op plaats drie staan, terwijl Sparta steeds verder wegzakt op de ranglijst.