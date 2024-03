Feyenoord dankt aanvallers tegen Heracles en zet FC Twente weer op zes punten

Feyenoord heeft zondag een makkelijke avond gehad tegen Heracles Almelo. In een wedstrijd waarin het nooit in de problemen kwam zette het een nieuwe stap richting plek twee en dus rechtstreekse plaatsing voor de groepsfase van de Champions League: 3-0. Voor Feyenoord scoorden Yankuba Minteh, Santiago Giménez en Igor Paixião.

Bij Feyenoord stonden tien van de elf namen op het wedstrijdformulier die vorige week tegen PSV ook aan de aftrap verschenen. Alleen Luka Ivanušec stond als nieuweling aan de aftrap. Dat ging ten koste van buitenspeler Paixão. Bij Heracles Almelo kon trainer Erwin van de Looi niet beschikken over Sava Cestic en Nikolai Laursen.

Feyenoord ging furieus van start en kreeg binnen twee minuten al twee kansen. Die waren echter niet besteed aan Giménez en Dávid Hancko, terwijl ook Ivanušec kort daarna zijn vizier niet op scherp had staan. Daarna viel de wedstrijd een beetje stil, met veel balbezit voor Feyenoord, maar met weinig kansen. Dat duurde tot de 27e minuut, toen Ivanušec met een fraaie voetbeweging de bal richting Lutsharel Geertruida speelde, die over de bal heen stapte. Daardoor kwam Minteh oog in oog met keeper Michael Brouwer te staan. De huurling van Newcastle United faalde niet en zette Feyenoord op voorsprong: 1-0.

In de 41e minuut verdubbelde Feyenoord de voorsprong. Mats Wieffer zette met een dieptebal Giménez alleen voor keeper Brouwer. Waar de Mexicaanse spits de laatste tijd moeite lijkt te hebben met scoren, was daar in deze situatie niets van te merken. Oog in oog met de keeper bleef de spits rustig en zette Feyenoord op een comfortabele voorsprong: 2-0. Dat was tevens de ruststand.

In de tweede helft gebeurde er weinig. Heracles wilde vooral voorkomen dat de score hoger uitviel en Feyenoord speelde de bal rustig rond omdat het niet meer hoefde met een 2-0 voorsprong. Toen Feyenoord een aantal malen had gewisseld kwam er toch weer wat meer tempo in het spel. Feyenoord kreeg een vrije trap net buiten het strafschopgebied in de 73e minuut die werd genomen door invaller Paixião. Hoewel zijn vrije trap in de hoek van de keeper geplaatst werd, ging de bal toch tegen de touwen: 3-0.

Dat was het laatste noemenswaardige moment van de wedstrijd. Met de zege vergroot Feyenoord het gat naar nummer drie FC Twente weer naar zes punten. Heracles Almelo is nog altijd niet gevrijwaard van degradatiezorgen, met slechts twee punten voorsprong op nummer zestien RKC Waalwijk, dat zaterdagavond concurrent Vitesse versloeg.