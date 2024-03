Feyenoord dreigt plotseling transfersom van zes miljoen euro mis te lopen

Feyenoord verhuurt dit seizoen aan het Italiaanse Sassuolo, maar de kans bestaat dat de Noorse verdediger in de zomer terugkeert naar De Kuip. Sassuolo presteert namelijk slecht in de Serie A en de optie tot koop die is opgenomen in het contract geldt niet bij degradatie uit de Serie A.

Technisch directeur Dennis te Kloese deed Pedersen na een aantal goede seizoenen bij Feyenoord zo goed als definitief van de hand, mits Sassuolo niet zou degraderen uit de Serie A. Dan zouden de Italianen onder de koopoptie, die volgens het goed ingevoerde 1908.nl zo'n zes miljoen euro bedraagt, kunnen ontwijken en keert Pedersen terug bij Feyenoord. Op het moment van schrijven staat Sassuolo onder de degradatiestreep en is het laatste scenario het geval.

Degradatie van de Italianen zou betekenen dat Feyenoord kan fluiten naar een bedrag van zes miljoen euro, wat nog op zou kunnen lopen naar zeven miljoen euro. Daarnaast was de bedoeling dat er een doorverkooppercentage van twintig procent opgenomen zou worden in de deal, mits de Noor in de toekomst voor meer dan zes miljoen euro doorverkocht zou worden, Het waren voor de Rotterdammers prima randvoorwaarden om Pedersen definitief uit te zwaaien, maar mogelijk gaat daar een streep doorheen.

Op dit moment staat Sassuolo op een negentiende plaats in de Serie A. Het gat met Hellas Verona, dat één plek boven de streep staat, is overbrugbaar met drie punten. Verschillende clubs doen nog mee om degradatie naar de Serie B, dus de toekomst van Pedersen zal nog weken onzeker blijven. Duidelijk is wel dat er komend weekend een bepalend duel wacht tegen directe concurrent Frosinone (nummer zestien), dat vier punten meer heeft verzameld.