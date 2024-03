Feyenoord heeft man van veertig duels voor PSV in beeld

Feyenoord is concreet in de markt voor FC Twente-linksback , maar heeft ook middenvelder in beeld. Zo maakt Rutger Vinke, de man achter de site 1908.nl, met zijn account Feyenoord Transfermarkt bekend op zijn eigen website. Van concrete interesse is volgens hem geen sprake.

Vinke, die naam maakte in Nederland onder zijn account Feyenoord Transfermarkt, kreeg van een volger op zijn eigen website de vraag of Sadílek in beeld is bij Feyenoord. Daar besloot hij op te reageren: "Jawel, maar niets concreets", schrijft hij op zijn eigen website. Het betekent dat Feyenoord naast Gijs Smal, voor wie het concreet in de markt is, nog een speler van FC Twente op het oog heeft.

Artikel gaat verder onder video

Net als het contract van Smal loopt ook Sadílek zijn verbintenis bij de Tukkers na afloop van dit seizoen af. Technisch directeur Arnold Bruggink is er nog niet in geslaagd om de contracten open te breken en te verlengen, waardoor alle twee de spelers mogen praten met andere clubs. Tussen Sadílek en Feyenoord speelt er vooralsnog echter niets, maar de Tsjechische middenvelder is wél in beeld bij de Rotterdammers.

De 24-jarige voetballer fungeert bij de Tukkers als verdedigende middenvelder en is een echte kuitenbijter, die ook als linksback uit de voeten zou kunnen. Voor zijn periode bij FC Twente speelde de Tsjech maar liefst veertig wedstrijden in het shirt van PSV 1, maar inmiddels heeft hij in Enschede ook al 82 optredens achter zijn naam staan.