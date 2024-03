Feyenoord komt met medische update: 'Hij wordt na de interlandperiode terugverwacht'

Feyenoord kan de komende weken niet beschikken over . De middenvelder annex aanvaller liep in de halve finale van de KNVB Beker een knieblessure op. Hij wordt na de aankomende interlandperiode terugverwacht, zo meldt Feyenoord.

In de blessuretijd werd Stengs onderuitgehaald door Groningen-verdediger Marvin Peersman. De 25-jarige speler maakte een zwaar aangeslagen indruk en verliet in tranen het speelveld in De Kuip. Ook in de kleedkamer trof Arne Slot na afloop een van pijn en shock huilende Stengs aan.

Artikel gaat verder onder video

De vrees voor forse kruisbandschade was groot in Rotterdam-Zuid, maar uitgebreide scans toonden al aan dat de schade alleszins meevalt, zo schreef De Telegraaf afgelopen weekend. Wel ontbrak Stengs in de wedstrijd tegen PSV (2-2) van zondag.

De eerste wedstrijd voor Feyenoord na de interlandperiode is op 31 maart, thuis tegen FC Utrecht. Stengs is dit seizoen een belangrijke schakel in het elftal van Slot. De aanvaller speelde in totaal 36 officiële wedstrijden en scoorde daarin vijfmaal.