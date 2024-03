Scheidsrechter Drew Fischer keihard voor Santiago Giménez: 'Hij gaat zelfs geel geven'

Feyenoord-spits zal met een teleurgesteld gevoel terugkijken op de afgelopen interlandperiode met de Mexicaanse nationale ploeg. De topschutter van de regerend kampioen van Nederland verscheen in de halve finale van de CONCACAF Nations League tegen Panama helemaal niet binnen de lijnen en moest het in de eindstrijd tegen de Verenigde Staten doen met een invalbeurt. Mexico verloor met 0-2 en Giménez kreeg ook nog eens geel voor een schwalbe.

De aanvalsleider was in de eerste helft van dit seizoen niet te stoppen. Giménez maakte in de Eredivisie de ene na de andere treffer en liet zich ook in de groepsfase van de Champions League gelden. Maar de status die hij geniet bij Feyenoord, heeft hij zeker nog niet in de nationale ploeg. Voor de jaarwisseling moest Giménez het al regelmatig doen met een invalbeurt en in de eerste twee interlands van het nieuwe kalenderjaar was hij definitief veroordeeld tot een reserverol. Tegen Panama kwam hij dus helemaal niet in actie en in de finale tegen de Verenigde Staten was er slechts een invalbeurt van 25 minuten voor hem weggelegd.

Daarin kon Giménez niet voorkomen dat de Amerikanen met de eindzege aan de haal gingen. De centrumspits leek ruim een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd een strafschop te versieren. Scheidsrechter Drew Fischer wees in eerste instantie na de stip, maar nadat hij door de VAR naar de zijkant was geroepen kwam hij terug op die beslissing. Géén strafschop. In plaats daarvan ontving Giménez een gele kaart voor een schwalbe. De spits is er dus niet in geslaagd om zijn zelfvertrouwen een boost te geven. Giménez heeft in de tweede seizoenshelft een stuk meer moeite met doelpunten maken. De teller staat vooralsnog op vier: drie in de Eredivisie, eentje in de Europa League.