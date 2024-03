Feyenoord-supporters krijgen duidelijkheid over komst Gijs Smal: 'Dat zit hem niet lekker'

vertrekt komende zomer wel degelijk na Feyenoord, ondanks dat de linksback het nieuws via Instagram heeft ontkracht. De Telegraaf en het Algemeen Dagblad maakten vrijdagavond melding van een akkoord tussen Smal en Feyenoord, maar de voetballer rekende op sociale media af met de geruchten. Volgens journalist Leon ten Voorde is er ondanks Smal zijn berichten wel degelijk een akkoord bereikt.

Dat schrijft de clubwatcher van FC Twente in Tubantia. Volgens de journalist baalt Smal van het feit dat zijn aanstaande transfer naar de nummer twee van de Eredivisie zo snel is uitgelekt: "Smal beseft dat zijn aanstaande overgang naar Feyenoord wel heel vroeg naar buiten is gekomen, op tien duels voor het einde van het seizoen. Bovendien zal het hem ook niet lekker zitten dat het een dag voor de wedstrijd tegen Sparta in het Rotterdamse is gelekt", schrijft de verslaggever: "Maar zijn schijnbewegingen ten spijt, de deal is wel degelijk rond."

Met de schijnbewegingen van Smal doelt Ten Voorde op de berichten die Smal vrijdagavond op Instagram heeft geplaatst. Daarin reageerde de oud-verdediger van FC Volendam op de berichten in de media over een definitief akkoord met Feyenoord: “Getekend? Done deal? Geruchten blijven geruchten”, schrijft Smal, die daarnaast aangaf dat hij zich volledig focust op de wedstrijd van zaterdagavond tegen Sparta Rotterdam.

Volgens Ten Voorde zal FC Twente niet opkijken van een vertrek van Smal uit Enschede, want de linksachter was al hard op weg naar de uitgang: "Dat Smal voor niets de deur uitgaat, is voor FC Twente geen al te grote verrassing aangezien de speler niet concreet meer heeft gereageerd op het laatste nieuwe voorstel. Met dit scenario hield de club al een tijdje rekening. FC Twente en Smal hebben maandenlang onderhandeld, maar een overeenkomst heeft er nooit echt ingezeten", legt de clubwatcher van de Tukkers uit.