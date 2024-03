Feyenoorder geniet van sukkelend Ajax: ‘Ik kan wel schijnheilig gaan doen, maar natuurlijk vind ik dat niet erg'

Ben Wijnstekers en Berry van Aerle hebben geen medelijden met Ajax. De Amsterdammers beleven momenteel een seizoen vol dieptepunten, maar de iconen van Feyenoord en PSV liggen daar allesbehalve wakker van, zo vertellen ze in een interview tegenover De Telegraaf.

“Ik heb er geen medelijden mee. Wij hebben ook mindere seizoenen gehad, terwijl zij top waren. Nu is het eens andersom”, begint Van Aerle, die bijna driehonderd Eredivisiewedstrijden in het shirt van PSV speelde. “Natuurlijk hebben Feyenoord, PSV en Ajax elkaar nodig om een goede en leuke competitie te hebben. Maar ik vind het niet zo erg dat het daar nu even wat minder gaat.”

Ook Feyenoord-icoon Wijnstekers ligt niet wakker van de situatie in Amsterdam. “Ik kan wel schijnheilig gaan doen, maar natuurlijk vind ik dat niet erg. Andersom zouden ze dat ook niet vinden”, zegt de oud-verdediger. “Het klopt wel dat ik een hekel heb aan de houding bij Ajax. Die arrogantie. Daar zit je als Feyenoorder altijd toch een beetje tegenaan te hikken, maar het is zeker niet zo, dat ik een hekel heb aan de mensen van Ajax.”

Het is dus kommer en kwel in Amsterdam. Na een reeks belabberde wedstrijden, is de druk vrijdag nog verder toegenomen. Het werd duidelijk dat de spelersgroep van Ajax het niet eens is met de trainingsintensiteit. Voetbal International legde de stand van zaken zaterdagochtend nog even op een rijtje.