Flashscore Team van de Week: één PSV'er in het team, Fortuna Sittard hofleverancier

Elke week selecteert Flashscore op basis van ons interne beoordelingssysteem het Team van de Week. Deze week is Fortuna Sittard - net als eerder deze maand - de hofleverancier, terwijl ook AZ en Sparta hoge ogen gooien. PSV levert een speler, terwijl Feyenoord, Twente en Ajax geen enkele speler afvaardigen.

Jasper Schendelaar (PEC Zwolle) 8,0

De 23-jarige Zwolle-doelman was ondanks drie tegendoelpunten de beste man aan de kant van PEC, dat met 3-1 onderuitging op bezoek bij Fortuna Sittard. Schendelaar verrichtte maar liefst negen reddingen en behoedde zijn ploeg voor erger.

Yukinari Sugawara (AZ Alkmaar) 8,7

De Japanse rechtsback van AZ maakte twee doelpunten in de met 4-0 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Volendam. Bij de 2-0 had hij wat geluk dat zijn poging van richting werd veranderd, maar hij zette een kwartier voor tijd de eindstand op het scorebord met een prachtige vrije trap in de kruising.

Olivier Boscagli (PSV) 8,3

PSV kwam een stapje dichter bij een haast onvermijdelijke landstitel en Boscagli had daar een groot aandeel in. Tijdens de 1-0 overwinning op FC Twente onderschepte hij acht keer de bal, won het gros van zijn duels en was belangrijk in de opbouw van de ploeg van trainer Peter Bosz.

Mitchell Dijks (Fortuna Sittard) 8,4

De linksback van Fortuna kon naar hartenlust opkomen van achteruit en met een goede voorzet bediende hij spits Kaj Sierhuis op maat bij de openingstreffer. Hij was onbedoeld ook belangrijk in het voorkomen van een tegentreffer, toen hij in zijn eigen zestienmetergebied de bal op de hand kreeg. De VAR besloot dat het terecht geen penalty was en Fortuna won met 3-1 van PEC.

Mats Köhlert (SC Heerenveen) 8,5

De Duitse linksback was tegen Feyenoord de grote man bij de Friezen, die in de slotfase toch nog een nederlaag moesten slikken. Kohlert had daarvoor zijn ploeg twee keer op voorsprong gezet nadat hij beide keren het eindstation was van een goede counter. Bij zowel de eerste als de tweede treffer werkte hij met zijn linker met veel gevoel de bal in de bovenhoek. Zijn tweede was van buiten de zestien en de mooiste.

Sven Mijnans (AZ Alkmaar) 8,2

Als rechtsbuiten maakte de 24-jarige Mijnans indruk tijdens de 4-0 overwinning van AZ op FC Volendam. Hij was comfortabel in zijn dribbels en wist een aantal kansen te creëren voor de Alkmaarders. Bij de openingstreffer van Dani de Wit was de normaal gesproken op het middenveld spelende Mijnans uit een vrije trap de aangever.

Oguzhan Özyakup (Fortuna Sittard) 8,2

De ervaren Turkse middenvelder speelde een ijzersterke wedstrijd. Hij won zijn duels, was nauwkeurig in de passing en creëerde mogelijkheden voor zijn teamgenoten. Justin Lonwijk profiteerde van zijn hoekschop en schoot de 2-0 binnen tegen PEC.

Arno Verschueren (Sparta Rotterdam) 8,1

De 26-jarige Belg maakte tegen Ajax zijn zesde en zevende treffer van het seizoen. Kort na rust reageerde hij attent op een voorzet van Pelle Clement, terwijl hij voor rust de score had geopend met een mooie kapbeweging en een laag schot. Sparta gaf de riante 2-0 voorsprong weg en moest genoegen nemen met een punt: 2-2.

Inigo Cordoba (Fortuna Sittard) 8,4

Fortuna Sittard en Cordoba zijn de laatste weken in vorm. Tegen PEC kende Cordoba een uitstekende allround prestatie. Hij verrichtte veel verdedigend werk en droeg ook aanvallend zijn steentje bij. Het leverde hem geen betrokkenheid bij een van de drie Limburgse doelpunten op, maar wel een plekje in het Flashscore team van de week.

Jizz Hornkamp (Heracles Almelo) 8,3

Net als twee weken geleden tegen Almere City, was Hornkamp tegen Go Ahead Eagles goed voor een doelpunt en een assist. De 26-jarige spits opende 10 minuten na rust de score met een kopbal en bediende halverwege de tweede helft ploeggenoot Bryan Limbombe, die op prachtige wijze de 2-0 eindstand bepaalde.

Koki Saito (Sparta Rotterdam) 8,1

De 22-jarige Japanner was tegen Ajax de aangever bij de 1-0 van Verschueren en won veel van zijn duels en creëerde een aantal mogelijkheden voor de Kasteelclub.

De beoordelingen van Flashscore komen onafhankelijk van FCUpdate tot stand.