Fortuna Sittard dreigt smaakmaker te verliezen: 'Denk niet dat ik hier volgend seizoen nog ben'

vertrekt hoogstwaarschijnlijk na dit seizoen bij Fortuna Sittard. De oud-middenvelder van FC Barcelona acht zichzelf rijp voor een nieuwe stap en droomt van een avontuur bij nieuwe Europese topclub. Het liefst bij de Catalaanse club of AC Milan, waar hij eerder in zijn carrière zijn kwaliteiten te weinig heeft kunnen tonen.

Op jonge leeftijd kreeg Halilovic al het stempel van ‘nieuwe Modric’ en ‘Messi uit de Balkan’ op zich gedrukt. Achteraf had de middenvelder daar toch wat moeite mee, vertelt hij tegen Marca. “In het begin is het leuk dat ze positief over je praten, maar ze verwachten toch veel van je. Dan heb je het soms zwaar. Ik wilde laten zien dat ik zo goed als zij was, maar in het voetbal werkt dat niet zo. Mijn advies aan jongens van 16-17 die hetzelfde doormaken: probeer zoveel mogelijk te genieten en blijf jezelf.”

Artikel gaat verder onder video

Halilovic besloot in 2016 van FC Barcelona naar HSV te gaan. “Ik had naar Barcelona moeten luisteren en in LaLiga moeten blijven. Ik dacht dat ik al klaar was voor het eerste van Barça. Als ik iets in mijn carrière anders had willen doen, was het dat wel: ik had in Spanje moeten blijven.”

Zijn carrière leek een aantal jaar later als een nachtkaars uit te gaan, tot Fortuna in 2023 bij hem aanklopte. “Ik kende de Eredivisie al van mijn tijd bij sc Heerenveen en ik wilde daar opnieuw spelen. Het is een competitie die bij mijn kwaliteiten past. Ik ben gelukkig nu, ik speel ook alles.”

Toch lijkt dit voor Halilovic het laatste seizoen in Sittard. “Ik denk dat ik hier volgend seizoen niet meer ben. Ik had naar het grote geld kunnen gaan in januari, maar ik wil deze zomer weer naar een grote competitie vertrekken. Er is veel interesse voor me.” Het liefst zou de Kroaat furore maken bij FC Barcelona of AC Milan. Voor Fortuna Sittard kwam hij tot op heden in 28 wedstrijden in actie. Daarin scoorde hij vijf keer en verzorgde hij twee assists. In de laatste drie competitiewedstrijden verscheen hij niet aan de aftrap. Tegen Excelsior en PEC Zwolle kwam Halilovic nog als invaller binnen de lijnen, maar op bezoek bij Ajax bleef hij negentig minuten op de bank.