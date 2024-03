Fortuna Sittard verwacht vertrek sterkhouder: 'Er is behoorlijk wat interesse, ook uit grote landen'

kan na dit seizoen voor een gelimiteerde transfersom naar een andere club vertrekken. Dat meldt De Limburger althans. De sterkhouder van Fortuna Sittard kan naar verluidt rekenen op veel interesse uit het buitenland.

Technisch directeur Américo Branco is stellig over de toekomst van de Kroatische middenvelder. "Ik denk niet dat hij hier volgend seizoen nog speelt. Hij had in januari al naar het grote geld kunnen gaan. Maar zijn doel is deze zomer naar een grote competitie verkassen", vertelt Branco in gesprek met Voetbal International. Branco heeft vertrouwen in de potentie van Halilovic: "Alen kan die stap hogerop aan, daar twijfel ik niet over."

De technisch directeur van Fortuna vervolgt zijn verhaal door te zeggen dat Halilovic in een ander team een hoger niveau kan halen. "Zoals Alen het liefst speelt, komt hij optimaal tot zijn recht in een ploeg die zeventig procent balbezit heeft. Wij zitten meestal net onder de vijftig procent." Volgens De Limburger kan Halilovic dus voor een gelimiteerde transfersom een transfersom maken na dit seizoen. De dribbelaar had afgelopen zomer, voordat hij zijn handtekening zette onder een contract bij Fortuna Sittard, ook aanbiedingen uit Saudi-Arabië en Dubai op zak. In de winterse transferwindow zou hij opnieuw de mogelijkheid hebben gehad om die kant op te trekken.

De overeenkomst tussen Fortuna Sittard en Halilovic is een paar maanden geleden automatisch met twee seizoenen verlengd, omdat hij een vastgesteld aantal wedstrijden had gespeeld. Hij kwam vooralsnog 27 keer in actie voor de Limburgers, goed voor vijf goals en twee assists.