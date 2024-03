Burgemeester Halsema neemt drastisch besluit voor komst grote groep Aston Villa-supporters

De gemeente Amsterdam zet zich schrap voor de komst van een grote groep Aston Villa-supporters. De huidige nummer vier van de Premier League speelt donderdagavond om 18.45 uur de heenwedstrijd tegen Ajax in de achtste finales van de UEFA Conference League. Om eventuele ongeregeldheden in de binnenstad te voorkomen, heeft burgemeester Femke Halsema besloten om de bestaande alcoholverkoopbeperkingen in het Wallengebied donderdag al om 13.00 uur in te laten gaan.

Ajax hoopt zich donderdagavond in de heenwedstrijd tegen Aston Villa een goede uitgangspositie te verschaffen voor de return in Birmingham van volgende week. Waar trainer John van ’t Schip druk bezig is zijn spelers zo goed mogelijk voor te bereiden op de clash met de Britse stuntploeg, houdt de gemeente Amsterdam vooral z’n hart vast voor de komst van supporters uit Engeland. De gemeente verwacht dat er circa 3.500 supporters van Aston Villa zullen afreizen naar Amsterdam. “Deze wedstrijd is door de politie ingeschaald als hoog-risicowedstrijd”, schrijft de gemeente in een brief aan de ondernemers in het Wallengebied.

“Britse voetbalsupporters kennen een geschiedenis van het veroorzaken van wanordelijkheden op de Wallen. Er is vaak sprake van overmatige inname van verdovende middelen en alcohol”, zo klinkt het. “Het verkopen van (grote hoeveelheden) alcohol, soms tegen stuntprijzen, door winkeliers faciliteert dit gedrag. In het verleden heeft dit regelmatig geleid tot overlast voor bewoners en ondernemers op de Wallen en verstoringen van de openbare orde, waardoor extensief optreden door de politie noodzakelijk was.”

Voor herhaling vatbaar

Ajax kreeg in de afgelopen seizoenen meermaals bezoek van een Engelse club. In oktober 2019 was Chelsea te gast in Amsterdam en drie jaar later reisde Liverpool af naar de Johan Cruijff ArenA. Bij deze ‘vergelijkbare risicowedstrijden’ is eveneens een tijdelijk verkoopverbod op alcohol ingezet en ‘dit heeft bijgedragen aan een goed verlopen middag voorafgaand aan de wedstrijd’.

In het Wallengebied gelden voor winkels en cafetaria’s op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 16.00 uur al beperkingen ten aanzien van alcoholverkoop. Alcoholistische dranken mogen dan vanaf 16.00 uur niet verkocht worden en moeten dan ook uit de winkel worden weggehaald of afgeschermd. Die beperkingen gaan donderdag dus al om 13.00 uur in. “De Driehoek (gemeente, politie, openbaar ministerie) acht het noodzakelijk om deze beperkingen donderdag a.s. eerder in te laten gaan. Dit omdat de supporters al vanaf het middaguur in de stad verwacht worden. Mochten er in de toekomst weer soortgelijke hoog-risicovoetbalwedstrijden zijn, zal het instellen van de alcoholverkoopbeperkingen opnieuw overwogen worden.”