Griselda Visser krijgt hele Vandaag Inside-tafel stil: 'Ik weet niet wat dat woord betekent'

Griselda Visser kan zich niet vinden in de wijze waarop Johan Derksen spreekt over (vermeende) plegers van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Volgens Derksen zijn personen als Jack van Gelder, Tom Egbers en Matthijs van Nieuwkerk slachtoffers, omdat ze minder op tv zijn. Visser spreekt van ‘gaslighting’, een begrip dat de gehele tafel van Vandaag Inside niet blijkt te kennen.

Visser, ook bekend onder haar pseudoniem Griselda Molemans, was in de eerste helft van de jaren negentig werkzaam bij Studio Sport en RTL Sport en ESPN. Ze vertelde in een interview met het Algemeen Dagblad over haar negatieve ervaringen bij de NOS en werd daarin ook gevraagd naar de zienswijze van Derksen. “Dat is kwalijk en gaslighting. Zullen we even sec kijken naar wat er bij Egbers gebeurde?”, vraagt ze.

“Hij heeft de macht om een interview te regelen, de weggetreiterde vrouw in kwestie kan dat niet. Bovendien heeft de leiding haar laten gaan, terwijl het een heel getalenteerde vrouw is. Kwam er dan niemand voor haar op? Nee. Omdat de meeste redacteuren als de dood zijn dat hun tijdelijke contract niet wordt verlengd”, aldus Visser.

Visser snapt dat de tijdsgeest anders was, maar vindt dat vrouwen niet ‘straffeloos beledigd kunnen worden’. “Ik vind Jack van Gelder een goede commentator en presentator. Maar als je een niet-gepaste opmerking maakt, zoals hij deed bij Aïcha Marghadi over ‘erbij komen liggen in bad’, kun je daar misschien om lachen. Wij vrouwen zijn niet van suiker, maar als je terugkrijgt dat iemand het als ongepast ervaart, denk je daar toch over na?”

De uitspraken van Visser werden vrijdagavond besproken bij Vandaag Inside. De volledige tafel bleek niet te weten wat gaslighting betekent. Wilfred Genee, René van der Gijp, Derksen zelf en ook seksuoloog Eveline Stallaart konden het begrip niet toelichten. De website Slachtofferwijzer spreekt van een 'subtiel en sluipend proces', waarbij iemand ‘de waarheid verdraait om zo een ander steeds meer aan zichzelf te laten twijfelen'. “Je kan hierdoor heel lang niet doorhebben wat er eigenlijk gaande is.”

Derksen reageerde nog wel op Visser. “Ik begrijp wel wat ze bedoelt. Dat niet de dader de schuld krijgt, maar de slachtoffers. Of andersom”, zei hij, waarmee hij opnieuw liet blijken bepaalde (vermeende) plegers van grensoverschrijdend gedrag te zien als slachtoffers. “Ik vind Tom Egbers echt een slachtoffer van de nu heersende cultuur. Hij is kaltgestellt om iets waar de buitenwereld helemaal niets mee te maken heeft. Ik vind het een schande.”

Video: Vandaag Inside-tafel reageert op verhaal van Griselda Visser over seksisme bij NOS Sport