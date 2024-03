Kraay jr. ‘boos’ aangesproken bij benzinepomp: ‘Ongelooflijk, ook in het ESPN-gebouw hoor ik het’

Dat door Ronald Koeman is opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de oefeninterlands tegen Schotland en Duitsland maakt nogal wat los in Nederland. Hans Kraay junior is zelfs bij een benzinepomp aangesproken door iemand die er met z’n hoofd niet bij kan dat de routinier weer serieus in beeld is. De verslaggever zelf vindt het een stuk logischer dat Koeman Wijnaldum aan het werk wil zien.

De oud-speler van Feyenoord en PSV verruilde Liverpool in de zomer van 2021 transfervrij voor Paris Saint-Germain. Het huwelijk tussen PSG en Wijnaldum werd echter een grote teleurstelling. De Nederlander maakte een jaar na zijn komst op huurbasis de overstap naar AS Roma, maar daar raakte hij al snel zwaar geblesseerd. Daardoor moest Wijnaldum een streep zetten door deelname aan het Wereldkampioenschap in Qatar. Toenmalig bondscoach Louis van Gaal had de middenvelder in de aanloop naar dat toernooi al links laten liggen. Wijnaldum keerde onder Koeman echter terug in de selectie.

Artikel gaat verder onder video

De routinier leek door zijn verhuizing naar Saudi-Arabië afgelopen zomer definitief uit beeld te raken, maar Koeman zocht hem - samen met Nigel de Jong - onlangs op bij zijn club Al-Ettifaq. De bondscoach nam hem anderhalve week geleden zelfs op in zijn voorselectie. Dat besluit leidde tot heel wat verbaasde reacties. Boze reacties zelfs, vertelt Kraay jr. “Ik heb mensen om mij heen die boos worden”, zegt de verslaggever in een video-item van ESPN. “Ik stond eergisteren bij een benzinepomp. Er komt iemand naar me toe en die zegt dat het toch ongelooflijk is dat Wijnaldum er weer bij zit. Waarom is dat ongelooflijk? Ook hier in het ESPN-gebouw hoor ik het.”

Kraay jr. kan het wel begrijpen waarom Koeman Wijnaldum bij de voor- en mogelijk de definitieve selectie voor de vriendschappelijke ontmoetingen met Schotland en Duitsland haalt. “Er zijn maar weinig nummers tien die gewoon diepte hebben. Til heeft diepte, maar hij zit er niet bij. Wijnaldum heeft diepte. Koeman is gewoon loyaal. Wijnaldum is samen met Memphis Depay bij zeventig procent van de goals betrokken geweest in de vorige periode van Koeman. Koeman wil gewoon zien of Wijnaldum de fitheid heeft en dan kan het zomaar zijn dat hij absoluut van waarde kan zijn”, zo klinkt het.

Wijnaldum speelde tot op heden twintig wedstrijden voor Al-Ettifaq. Daarin was hij zeven keer trefzeker en verzorgde hij drie assists. Zijn laatste interland speelde hij op 18 juni jongstleden, in de troostfinale van de Nations League tegen Italië. Wijnaldum droeg in totaal negentig keer het shirt van het Nederlands elftal. Scoren deed hij 27 keer.