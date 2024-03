Hans Kraay junior ziet speler op 42-jarige leeftijd nog in Nederlands elftal spelen

Hans Kraay junior vindt dat de drie centrale verdedigers van Oranje het prima hebben gedaan tegen Duitsland (2-1 nederlaag). De analist van ESPN is daarentegen wel van mening dat de wingbacks minder goed uit de verf kwamen, al mag volgens hem ‘de komende vijftien jaar blijven staan’.

Kraay junior, die in eerste instantie complimenteus is richting Bart Verbruggen, richt zich tot het centrum van Oranje. “De drie centrale verdedigers waren ook goed, met name Nathan Aké. Die is bijna áltijd goed. Guardiola is niet gek, die is helemaal weg van Aké. Koeman inmiddels ook”, zegt de journalist in de nabeschouwing van ESPN.

“Virgil Van Dijk is weer helemaal Van Dijk en Matthijs de Ligt heeft het voldoende gedaan”, gaat Kraay junior verder. “Dumfries en Daley Blind stonden vaak op schaatsen, maar laten we Dumfries (27 jaar) de komende vijftien jaar maar even staan”, zegt Hansie vervolgens. Mocht de uitspraak van Kraay junior uitkomen, speelt Dumfries op z’n 42e nog in Oranje.

Hoewel Daley Blind tegen Duitsland fungeerde als linkervleugelverdediger, verwacht Kraay junior een andere naam op het EK. “Je kan Blind niet kwalijk nemen dat hij niet meer de wingback van vroeger is. Bij Girona speelt hij in het centrum en dat doet hij fantastisch, maar de wingback wordt Quilindschy Hartman”, stelt hij.

