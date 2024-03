Hélène Hendriks maakt met programma opvallende keuze: 'Opmerkelijk, hij heeft Studio Voetbal gepresenteerd!'

Sportpresentatrice Hélène Hendriks is vorig weekend begonnen met haar nieuwe programma De Oranjezondag, waarin ze samenwerkt met Rutger Castricum als sidekick. In het verleden maakte ook Jack van Gelder zijn opwachting als sidekick naast Hendriks in programma's van de presentatrice, maar voor De Oranjezondag is deze rol alleen weggelegd voor Castricum. Een opvallende keuze, zo stelt mediadeskundige Victor Vlam.

Hendriks en Castricum werkten in het verleden bij het programma De Oranjezomer/De Oranjewinter succesvol samen, maar hetzelfde gold voor Hendriks en Van Gelder. Als laatstgenoemde de vaste sidekick was geworden van Hendriks, had SBS in de ogen van Vlam een logischere keuze gemaakt. Van Gelder, oud-sportjournalist en voetbalcommentator, zou volgens de mediadeskundige aan het eind van de week goed passen: "Zondag is een dag waarop er heel veel voetbalnieuws is, wat ook uitgebreid wordt besproken in die talkshow. Jack van Gelder heeft jarenlang Studio Voetbal gepresenteerd en is commentator geweest bij allerlei voetbalwedstrijden", geeft Vlam aan in de podcast De Cummunicado's.

Het zou volgens de journalist logisch zijn geweest als Van Gelder, met zijn kennis van voetbal, ten faveure van Castricum naast Hendriks was gezet: “Ik vind het toch wel opmerkelijk dat ze niet voor Jack zijn gegaan, want het was heel erg logisch om hem daarvoor te vragen. En tegelijkertijd denk ik dat er wel een reden voor is", geeft Vlam aan. Hij denkt dat de leeftijd van Van Gelder (73) een rol speelt in de overwegingen van Talpa.

Vlam vervolgt: "John de Mol ziet dit programma als de toekomst. Van Gelder is iemand met één heel groot nadeel, namelijk dat hij bijna even oud is als Johan Derksen. Als je dit programma ziet als de toekomst, wil je niet vastzitten aan een andere sidekick die midden in de zeventig is. Dan wil je liever iemand hebben die jonger is", zegt Vlam, die denkt dat dit een belangrijke reden is geweest om de oud-sportjournalist links te laten liggen als vaste sidekick in het programma De Oranjezondag.