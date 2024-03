Wissel Van 't Schip bij Ajax pakt ongelukkig uit: 'Vier minuten later maakte Fortuna 1-2'

Het besluit van Ajax-trainer John van ’t Schip om Sivert Mannsverk zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard na 62 minuten naar de kant te halen, pakte ‘ongelukkig’ uit. Dat stelt Henk Spaan in Het Parool. De columnist zag de Limburgers een paar minuten na de wissel van Mannsverk op voorsprong komen. Ajax knokte zich via Brian Brobbey weliswaar langszij, maar een overwinning zat er niet in.

Mannsverk speelde zich eerder deze maand in de basis van Ajax. De Noor streek afgelopen zomer neer in Amsterdam, maar raakte al snel na zijn ongelukkige debuut geblesseerd aan zijn voet en moest daardoor maandenlang toekijken. Mannsverk maakte eind vorige maand op bezoek bij FK Bodø/Glimt zijn rentree binnen de lijnen en verscheen in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht voor de tweede keer sinds zijn komst aan de aftrap. Hij had ook in de wedstrijden tegen Aston Villa en Fortuna Sittard een basisplaats.

Waar Ajax na het duel met Aston Villa kon terugkijken op een prima optreden, liep het tegen Fortuna Sittard heel stroperig. De Limburgers profiteerden in de openingsfase van de tweede helft van de zwakke Amsterdamse start en kwamen via een poeier van Deroy Duarte al na een paar minuten op gelijke hoogte. In een poging de controle terug te krijgen voerde Van ’t Schip vlak na het uur drie wissels door. Carlos Forbs kwam voor Borna Sosa, Brian Brobbey verving Kristian Hlynsson en Mannsverk maakte plaats voor Branco van den Boomen. Vier minuten later keek Ajax echter tegen een 1-2 achterstand aan.

Spaan is in zijn rubriek Spaan geeft punten hard voor Tristian Gooijer, die een 4 krijgt voor zijn optreden tegen Fortuna Sittard. Maar de columnist kan bijna iedereen bij Ajax wel een onvoldoende geven. “Gooijer had zijn dag niet, boterzacht uitgedrukt. Meer spelers bij Ajax kenden problemen, daar niet van. Akpom deed zijn best, meer niet. Taylor maakte een mooi doelpunt en was daarna op. Mannsverk werd vervangen en vier minuten later maakte Fortuna 1-2. Ongelukkige wissel van de technische staf. Vervelende middag”, zo klinkt het.

Ajax hield dankzij een laat doelpunt van Brobbey nog wel een punt over aan de ontmoeting met Fortuna Sittard. Dat kon echter niet voorkomen dat de Amsterdammers opnieuw een misstap begingen in de strijd om Europees voetbal. De achterstand op nummer vijf AZ is zes punten, terwijl NEC Ajax dankzij de 2-0 overwinning op sc Heerenveen tot één punt is genaderd. Ajax speelt donderdag de return tegen Aston Villa en gaat drie dagen later op bezoek bij Sparta Rotterdam.