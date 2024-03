Groot nieuws over Feyenoord: 'Rotterdammers strikken partner voor miljoenendeal'

Feyenoord heeft een nieuwe trainingspartner. Waar de afgelopen twee jaar Van Donge & De Roo op het trainingsshirt prijkte, daar is met ingang van het nieuwe seizoen de eer aan Q Terminals. Het Algemeen Dagblad meldt donderdagavond dat de regerend kampioen van Nederland het bedrijf uit Qatar heeft gestrikt als nieuwe sponsor.

Feyenoord ging per 1 juli 2022 een samenwerking aan met Van Donge & De Roo, maar daar komt over een paar maanden dus een eind aan. Met ingang van komend seizoen is Q Terminals als sponsor zichtbaar op de trainingskleding van de Rotterdammers. Het betreft een ‘miljoenendeal’, zo klinkt het. Q Terminals is een terminalbedrijf dat gezamenlijk is opgericht door Qatar Ports Management en Qatar Navigation. Het is eindverantwoordelijk voor het mogelijk maken van de import en export van Qatar, de maritieme handelsstromen en het zowel lokaal als regionaal aansturen van de economische groei.

Artikel gaat verder onder video

Rotterdam is bekend terrein voor het bedrijf uit Qatar. Q-Terminals nam afgelopen zomer nog een meerderheidsaandeel in de Kramer Group, een logistieke dienstverlener en een container terminal operator op Rotterdam Maasvlakte. Q Terminals zag in de overname ‘een kans om een sterke positie te verwerven’ in de grootste containerhaven van Europa, zo leest het op de site van Port of Rotterdam. Kramer heeft zes locaties in de Rotterdamse haven, waarvan vijf op de Maasvlakte en één in het Waal-Eemhavengebied. “Kramer Group is van strategisch belang voor de Rotterdamse haven, aangezien die een aanvulling is op de activiteiten van de haven en directe toegang heeft tot de diepzee-terminals”, wordt CEO Neville Bissett geciteerd.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Foto van jonge, bebloede supporter bij Heerenveen - Feyenoord: 'Ik neem mijn kinderen niet meer mee'

Op sociale media gaat een foto rond van een jonge supporter van sc Heerenveen, die hevig bloedde rond de wedstrijd tegen Feyenoord.