Borst hoort Koeman onverstandige opmerking maken: 'Hij heeft het al zo moeilijk'

Hugo Borst is van mening dat Ronald Koeman zich na afloop van het oefenduel tussen Nederland en Schotland (4-0) beter had moeten verwoorden over . De aanvaller van RB Leipzig was zowel tijdens als na het treffen in de Johan Cruijff ArenA het mikpunt van kritiek. Koeman kon zich er niet in vinden dat de kritiek zich richtte op een ‘jongetje van 20, 21 jaar’. Volgens Borst had de bondscoach het woord ‘jongetje’ echter niet in de mond moeten nemen.

Simons is onder Koeman weliswaar zeker van een basisplaats, maar er ook nog niet in geslaagd om het vertrouwen van de keuzeheer terug te betalen. De oud-speler van Paris Saint-Germain en PSV droeg tot op heden twaalf keer het shirt van de nationale ploeg, maar kwam nog niet tot scoren en fungeerde ook nog niet als aangever. Simons kreeg in de oefenwedstrijd tegen Schotland andermaal de kans van Koeman, maar legde opnieuw een teleurstellend optreden op de mat. Valentijn Driessen uitte na afloop felle kritiek op Simons, waarop Koeman reageerde dat ‘het niet terecht is dat we dat moeten richten op een jongetje van 20, 21 jaar’.

“Nu niet de fout maken om Xavi Simons nog verder af te branden na de wedstrijd tegen de Schotten. Dat deed de bondscoach al. Onbedoeld, het was een slippertje, maar juist daardoor weten we nu wat de status is van de uitblinker van RB Leipzig”, schrijft Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad. De columnist begrijpt niet waarom Koeman het woord ‘jongetje’ in de mond nam. “Om er op nog ongelukkiger wijze aan toe te voegen: ‘van 20, 21 jaar’. Jongetjes van een jaar of 20, 21 bestaan niet. Als je een door jou geselecteerde volwassen voetballer na een slecht optreden wegzet als ‘een jongetje van 20, 21’ vergroot je het probleem. En Xavi heeft het al zo moeilijk.”

Borst ziet Simons, die vorig jaar furore maakte bij PSV en dit seizoen een van de revelaties is in de Duitse Bundesliga, elke wedstrijd van het Nederlands elftal ‘gefrustreerder raken’. “Individuele acties stranden, maar opgeven doet-ie niet. Steeds zoekt hij zijn man op en neemt risico. Is dat nou dapper, is het zelfzuchtig? Het is - met het oog op wat trainers als Koeman eisen - vooral onverstandig”, schrijft Borst, die bij Simons steeds vaker aan Clarence Seedorf moet denken. Seedorf speelde bij Ajax, Internazionale, Real Madrid en AC Milan weliswaar de pannen van het dak, maar maakte in Oranje de hoge verwachtingen nooit waar. “Een fan-tas-ti-sche clubspeler, maar in het Nederlands elftal was het vaak een geforceerde bedoening”, zo klinkt het.