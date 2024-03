Davy Klaassen baart opzien met merkwaardige actie vóór gemiste strafschop

werd woensdagavond de schlemiel bij de uitschakeling van Internazionale in de Champions League. De Italiaanse grootmacht moest, mede dankzij een misser van Klaassen in de penaltyserie, het hoofd buigen voor Atlético Madrid in de achtste finales van het miljardenbal. Op social media gaat een opmerkelijk beeld rond van de Nederlander, die al voordat hij zijn penalty genomen heeft het hoofd schudt.

De oud-Ajacied werd in de 111e minuut in het veld gebracht door trainer Simone Inzaghi en moest aanleggen bij de derde penalty van Inter in de strafschoppenserie. Nadat Alexis Sánchez al eerder miste voor zijn ploeg, zag ook Klaassen zijn inzet gekeerd worden door Jan Oblak. Even later miste ook Lautaro Martínez namens Internazionale.

Klaassen is de gebeten hond op sociale media na zijn gemiste strafschop. Twitteraars kijken met verbazing naar de actie van Klaassen, die ogenschijnlijk weinig vertrouwen leek te hebben in zijn penalty. Al voordat de Nederlander aanlegde, schudde hij het hoofd. Enkele seconden later ranselde Oblak de strafschop uit de rechterhoek.