Situatie Klaassen bij Inter wordt nóg uitzichtlozer na transfernieuws van Fabrizio Romano

De situatie van bij Internazionale lijkt nóg uitzichtlozer te worden dan het al was. De middenvelder kwam afgelopen zomer op de slotdag van de transfermarkt transfervrij over van Ajax, maar komt in Milaan nauwelijks aan spelen toe. In de persoon van (momenteel uitkomend voor Napoli) krijgt de Nederlander er vanaf volgend seizoen bovendien nog een extra concurrent bij, zo meldt transferspecialist Fabrizio Romano.

De Italiaanse journalist slingert zijn befaamde kreet 'here we go!' op X als het gaat om de nakende overstap van Zielinski. De 29-jarige Pool beschikt bij zijn huidige werkgever over een verbintenis die komende zomer afloopt. Die zal hij niet gaan verlengen bij de regerend kampioen van Italië, Romano schrijft dat hij de medische keuring bij Inter reeds heeft doorstaan. "Zielinski tekent de komende dagen een langdurig contract nadat er weken geleden al een mondeling akkoord werd bereikt", leest het.

Daarnaast gaat Inter zich volgens Romano ook versterken met Mehdi Taremi (FC Porto). De 31-jarige Iraniër is net als Zielinski komende zomer transfervrij. Taremi zal eveneens eerdaags de medische keuring ondergaan, weet de journalist. De spits annex buitenspeler staat sinds 2020 onder contract bij de Portugese topclub, waarvoor hij in 172 wedstrijden 86 keer scoorde en 53 assists achter zijn naam verzamelde. Vorige week speelde hij met Iran nog de finale om de Azië Cup, waarin hij zijn kruit drooghield en moest toezien hoe gastland Qatar er door een 3-2 zege met de beker vandoor ging.

Voor Klaassen betekent de komst van Zielinski slecht nieuws. Sinds de 41-voudig Oranje-international zijn contract in Milaan ondertekende kwam hij nog niet verder dan elf wedstrijden, waarvan slechts twee als basisspeler. Op 4 februari mocht hij in de Serie A-topper tegen Juventus (1-0 zege) voor het eerst dit jaar zijn opwachting maken, in de 89ste minuut kwam hij in het veld voor Nicolò Barella. Het contract van Klaassen loopt komende zomer af, maar Inter heeft wel een optie om dat met een extra seizoen te verlengen. In november werd de middenvelder nog in verband gebracht met een overstap naar Vancouver Whitecaps, een Canadese club die uitkomt in de Amerikaanse MLS. Tot een vertrek kwam het echter niet.