Jan Joost van Gangelen vraagt zich af: 'Heeft FC Twente een inschattingsfout gemaakt?'

FC Twente haalde vorige maand met veel bombarie naar Enschede, maar hij is er nog niet in geslaagd een basisplaats af te dwingen. De Tukkers zagen in de oud-speler van AZ de ideale vervanger van de naar Rusland vertrokken Manfred Ugalde, maar het is Ricky van Wolfswinkel die voorlopig de voorkeur geniet in de spitspositie. Jan Joost van Gangelen vraagt zich af of FC Twente misschien een inschattingsfout heeft gemaakt.

Boadu verruilde AZ in de zomer van 2021 voor AS Monaco, dat bijna twintig miljoen euro betaalde om hem naar Frankrijk te laten. Maar de voormalig topschutter van de Alkmaarders kwam er in de Ligue 1 niet aan te pas. Boadu zat ook in de eerste helft van dit seizoen vooral op de bank en FC Twente zag z’n kans schoon om hem van zijn reserverol te verlossen. Maar ook in Enschede moet Boadu vooralsnog genoegen nemen met een plek op de bank. Hij was bij zijn debuut tegen RKC Waalwijk weliswaar meteen trefzeker, maar wist als invaller tegen achtereenvolgens Excelsior, FC Utrecht, Go Ahead Eagles én Vitesse niet het net te vinden.

“Het zou natuurlijk heel gek zijn als hij de rest van het seizoen wisselspeler blijft, nadat je hemel en aarde hebt bewogen om hem te huren. Die jongen gaat natuurlijk naar FC Twente met het idee van: een, twee wedstrijden even inkomen en dan ga ik de rest van het seizoen in elk geval veel speelminuten maken”, zei Kenneth Perez zondagavond in het programma Dit was het Weekend op ESPN. FC Twente-trainer Joseph Oosting ziet voorlopig geen reden om de spitspositie anders in te vullen. Van Wolfswinkel is met elf doelpunten in 22 wedstrijden uitstekend op dreef. Bovendien is Boadu nog niet topfit. “Het kan natuurlijk ook een inschattingsfout zijn van Twente”, stelt Van Gangelen. “Zoals jij zegt: hemel en aarde beweogen, helemaal naar Monaco gegaan. Maar dat je niet helemaal weet hoe goed en fit hij op dit moment nou echt is, je hem krijgt en hij gewoon tegenvalt.”

Perez stelt dat de situatie vooral vanuit het oogpunt van Boadu heel vervelend is. “Hij gaat natuurlijk niet naar Twente om dezelfde rol te vervullen als bij Monaco. Dan had hij net zo goed daar kunnen blijven”, aldus de Deen, die in 2010 landskampioen werd als speler van FC Twente. “Je hebt nog tien wedstrijden. Hij kan ook twee keer invallen en twee keer de winnende maken. Maar een speler vindt het niet leuk als hij de komende tien wedstrijden als invaller in het veld komt en een keer de winnende maakt. Die jongen komt naar Twente en denkt te gaan spelen.”