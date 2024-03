Jan Joost van Gangelen trekt lengte van Oranje-international openlijk in twijfel

Hans Kraay junior en Jan Joost van Gangelen zijn na het oefenduel van het Nederlands elftal in en met Duitsland (2-1 nederlaag) lovend over . De doelman hield Oranje met enkele fraaie reddingen lang op de been, totdat een inzet van Niclas Füllkrug uit een hoekschop hem in de slotfase te machtig was.

Verbruggen kreeg van bondscoach Ronald Koeman zijn kans in het doel van Nederland en stelde niet teleur. Kraay junior merkt na afloop bij ESPN op dat de keeper van Brighton & Hove Albion in balbezit een baken van rust was. “Ik weet bijna zeker dat Koeman voor de wedstrijd in de kleedkamer heeft gezegd: we gaan niet klootviolen in de opbouw. Verbruggen, jij mag bij Brighton opbouwen wat je wil. Ik wil het niet. Als we kúnnen opbouwen, dan ben ik de eerste die wil dat we opbouwen. Maar we gaan elkaar niet in de problemen brengen.”

“Verbruggen heeft het fantastisch gedaan. Hij was op de lijn fan-tas-tisch”, is Kraay junior lovend over de doelman. Vervolgens worden er enkele reddingen van Verbruggen getoond, onder meer op inzetten van Jamal Musiala en Thomas Müller. Van Gangelen: “Het is grappig hè… Ze zeggen allemaal dat hij 1 meter 93 is. Ik denk altijd: hij is kleiner. Hij oogt niet zo groot. Hij is wel bloedsnel.”

“Hij heeft echt goede reflexen”, gaat Kraay junior verder. “En als hij geen gekke dingen doet in de opbouw, dan is hij gewoon de eerste keeper van het Nederlands elftal. Het is ook niet voor niks dat Koeman Verbruggen laat keepen tegen Duitsland en Mark Flekken tegen Schotland. Dat zegt mij ook wel iets”, aldus de analist.

“Verbruggen is heel overtuigend geweest. Er komen bijna geen andere wedstrijden meer. Verbruggen is gewoon keeper nummer één, tenzij Justin Bijlow opeens heel veel wedstrijden gaat keepen bij Feyenoord”, besluit Kraay junior. Bijlow ontbrak in deze interlandperiode bij Oranje vanwege een blessure.