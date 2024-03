Studio Voetbal onthult eerste doelman Oranje op EK: ‘Koeman heeft zijn keuze gemaakt’

verdedigde afgelopen vrijdag het doel van het Nederlands elftal in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Schotland (4-0 overwinning). De doelman maakte een goede indruk, maar Jeroen Stekelenburg denkt niet dat dat voldoende is om komende zomer de eerste keus onder de lat bij Oranje te zijn.

Stekelenburg, Oranje-volger namens de NOS, is ervan overtuigd dat bondscoach Ronald Koeman op het EK zal kiezen voor Bart Verbruggen als eerste keeper. “Ik heb alle persmomenten met Koeman de afgelopen weken meegemaakt. Ergens zei Koeman dat hij in zijn hoofd wel heeft zitten wie de eerste doelman gaat zijn op het EK. En dat wordt Bart Verbruggen”, garandeert de journalist zondagavond in het televisieprogramma Studio Voetbal van de NOS.

Artikel gaat verder onder video

Stekelenburg denkt dat Koeman Flekken tegen Schotland de kans gaf om aan zijn zelfvertrouwen in Oranje te werken, nadat de sluitpost van Brentford het in september vorig jaar lastig had in de interland tegen Ierland. “Flekken was in zijn laatste interland heel ongelukkig. Als je hem meeneemt naar het EK en hij moet opeens invallen, dan zou die wedstrijd tegen Ierland de laatste smaak zijn die Flekken aan het Nederlands elftal overgehouden zou hebben. In denk dat je zijn basisplaats van afgelopen vrijdag in dat licht moet zijn.”

“Tegen Duitsland gaat hij met Verbruggen spelen en ik heb het idee dat dat zijn eerste keus gaat zijn, omdat Bijlow niet beschikbaar is”, vervolgt Stekelenburg. “Ze hebben vertrouwen in Bart Verbruggen en die heeft het ook gewoon goed gedaan in de wedstrijden die hij heeft gespeeld.” Rafael van der Vaart, een van de andere tafelgasten, denkt niet dat Koeman de knoop wat betreft de keeperspositie al doorgehakt heeft. “Ik denk dat de strijd wat betreft de keepers nog wel open is, zeker na deze wedstrijd.”

“Ik denk dat Koeman al wel een keuze heeft gemaakt”, vult collega-analist Pierre van Hooijdonk aan. “Ik denk dat dit voor Flekken een hele belangrijke wedstrijd was, waarin hij nog één keer de kans kreeg om voor het EK zijn visitekaartje af te geven en een plek in de selectie af te dwingen. En dat is gelukt, denk ik.” Van Hooijdonk zegt niet op welke doelman de keuze van Koeman naar zijn verwachting is gevallen.