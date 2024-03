Jimmy Floyd Hasselbaink springt volledig uit zijn vel in spelerstunnel van Wembley

Jimmy Floyd Hasselbaink heeft zich gestoord aan de vierde official gedurende de oefeninterland tussen Engeland en Brazilië op Wembley. De assistent-trainer van bondscoach Garreth Southgate van Engeland kreeg het in de rust aan de stok met Fabio Verissimo, zo weten Engelse media.

The Mirror meldt zondag dat Hasselbaink tijdens de oefeninterland problemen heeft gehad met de beslissingen die de arbitrage maakte op Wembley. De assistent-trainer constateerde dat meerdere overtredingen, waaronder van Lucas Paquetá en Bruno Guimarães, door de arbiter van dienst genegeerd werden. Het zorgde voor een furieuze Hasselbaink toen hij in de catacomben tijdens de rust van het duel tegen de Brazilianen de vierde official tegen het lijf liep.

Verslaggever Kelly Somers van Channel 4 kreeg het incident in de spelerstunnel mee, maar kon niet achterhalen wat Hasselbaink precies tegen Verissimo heeft gezegd: "Het was misschien pittig op het veld, maar ik kan je vertellen dat het dat ook in de spelerstunnel was. Jimmy Floyd Hasselbaink volgde de vierde official. Ze waren diep in gesprek. Ik ben helaas niet meertalig, want het was niet in het Engels. Danilo was er ook bij betrokken. De boodschap van Hasselbaink was dat er te veel overtredingen waren."



Hasselbaink zit inmiddels al een jaar in de technische staf van de nationale ploeg van Engeland. Brazilië bleek in Londen uiteindelijk te sterk te zijn: 0-1. Volgende week speelt Engeland een oefenduel tegen België.