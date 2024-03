Johan Derksen kent geen genade en is vernietigend: 'Onverantwoord, dom en onaanvaardbaar!'

Johan Derksen heeft dinsdagavond in het programma Vandaag Inside uitgehaald naar , die wegens een veroordeling per direct lijkt te gaan vertrekken bij FC Twente. De verdediger is in de rechtbank van Almelo veroordeeld tot een celstraf van vier weken, wegens het tot twee keer toe rijden nadat hij zijn rijbewijs had moeten inleveren.

De uitspraak in de Almelose rechtbank viel hoger uit dan de eis van de officier van justitie: "Heel opvallend, want de eis was lager. Hij was ook niet op komen dagen bij de rechter", zegt Knoester, die weet dat niet aanwezig zijn in een rechtszaal niet meewerkt. "Die jongen (Brenet, red.) van FC Twente maakt er ook wel een zooitje van", haakt Derksen in, die goed begrijpt dat FC Twente van de verdediger af wil: "Als je zonder rijbewijs in een auto gaat rijden, is dat onverantwoord en dom."

De Snor vervolgt: "Hij is ook veroordeeld voor huiselijk geweld, dat vind ik onaanvaardbaar. In de horeca misdraagt hij zich. Ik vind dat een club met hem moet stoppen, maar dat doen ze nou ook. Ze hebben ooit eerder een speler met huiselijk geweld op staande voet ontslagen", doelt Derksen op Jody Lukoki, die in het verleden zonder wedstrijd gespeeld te hebben moest vertrekken bij de Tukkers.

Naar verwachting worden de formaliteiten spoedig afgerond en is Brenet binnenkort clubloos. FC Twente wacht het hoger beroep van Brenet niet af en wil dat de wegen zo snel mogelijk scheiden. De verwachting is dat dit snel gaat lukken. De dertigjarige rechtsback speelt sinds januari 2022 voor FC Twente en kwam tot 74 officiële wedstrijden voor de club. In de zomer liep Brenet uit zijn contract in de Grolsch Veste.

