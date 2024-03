John McGinn weet welke vraag de spelers van Nederland stellen in de kleedkamer

baalt na de 4-0 nederlaag van Schotland tegen Nederland. De middenvelder vindt dat de uitslag een vertekend beeld geeft en denkt dat de spelers van Oranje hun zegeningen tellen. “Zij zullen zich in de kleedkamer wel afvragen: hoe hebben we vier keer gescoord en deze wedstrijd gewonnen?”, zegt McGinn tegen Viaplay.

Schotland had meer doelpogingen dan Nederland (dertien om twaalf) en daar zaten meerdere grote kansen bij. De wedstrijd had dus niet verloren hoeven gaan, en zeker niet met zulke forse cijfers, zegt McGinn. “We kunnen heel veel meenemen van deze wedstrijd, maar het scoreverloop is beschamend voor ons. We zijn allemaal ervaren spelers. We weten hoe moeilijk een Europese wedstrijd als deze kan zijn. Als je goede fases hebt in een wedstrijd met kansen zoals die van mij, Christie en Shanks (Lawrence Shankland, red.), dan moet er eentje in”, erkent de Aston Villa-middenvelder.

De drie laatste doelpunten vielen in de laatste twintig minuten. Schotland liet zich toen naar de slachtbank leiden. “We kunnen zeggen dat we goed hebben gespeeld, maar we moeten meer streetwise zijn. Na de 2-0 hadden we de boel meer dicht moeten gooien en compacter moeten staan. We gaan naar een toernooi waar doelsaldo ertoe doet. Er zijn lichtpuntjes, we hadden niet het gevoel dat Nederland mijlenver van ons verwijderd was. Maar uit het laatste half uur van de wedstrijd valt weinig goeds te halen.”

Dinsdag wacht een oefenwedstrijd tegen Noord-Ierland. The Tartan Army gaat in die wedstrijd voor de eerste overwinning in na de laatste zeven wedstrijden. “We hebben een reeks aan slechte resultaten. We moeten dinsdagavond winnen. De wedstrijd van vanavond (vrijdagavond, red.) was tot op zekere hoogte een van onze beste uitwedstrijden, maar daar heb je niets aan.”