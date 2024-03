John van 't Schip doet iets heel opvallends: 'Het is een hele rare vogel, maar betrek hem erbij!'

Wim Kieft heeft iets opvallends gezien aan Ajax-trainer John van 't Schip. De oud-voetballer en analist van Vandaag Inside vindt het opmerkelijk dat de huidige trainer van de Amsterdammers veel minder contact heeft met adviseur Louis van Gaal dan Maurice Steijn, zijn ontslagen voorganger bij Ajax.

De verslaggever Joey Dekker van Vandaag Inside haalt in gesprek met Kieft aan dat het hem is opgevallen dat Maurice Steijn aan heeft gegeven meerdere keren per week contact te hebben gehad met Louis van Gaal, adviseur bij Ajax, maar Van 't Schip dat niet doet: "Hij zei: ik heb hem (Van Gaal, red) tot nu toe twee of drie keer gesproken en dat was het", zegt Dekker, die dat opvallende uitspraken van Van 't Schip vond.

Kieft is het volledig met de interviewer eens, zo geeft hij aan in het programma Koffie met Kieft van Vandaag Inside: "Ik vind dat opvallend", begint de oud-voetballer. Hij zou Van 't Schip juist adviseren om veel gebruik te maken van de adviezen van Van Gaal mocht dat mogelijk zijn gezien de gezondheidssituatie van de oud-coach: "Ik zou denken: betrek hem er nou bij, ook al is het een rare vogel, maar hij heeft geen kleine clubs getraind."

